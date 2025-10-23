명태균 “올드미스 김영선이 오세훈에 계속 문자…연애편지 나온다”

‘정치 브로커’ 명태균 씨가 23일 서울시 국정감사에서 나와 오세훈 서울시장과 김영선 전 국민의힘 의원의 관계에 대해 증언했다. 명 씨는 “올드미스(김 전 의원)가 그렇게 사모해서 오세훈을 (서울시장으로) 만들려고 도와줬다”고 주장했다.
명 씨는 과거 김 전 의원의 국회의원 선거 출마를 도운 대가로 김 전 의원으로부터 세비를 받았다는 의혹을 받고 있다.
이날 명 씨는 한병도 더불어민주당 의원과의 질의 도중 “김영선이 이분(오 시장)한테 계속 문자를 보내요”라며 “제가 이런 이야기 해도 될까요. 연애편지가 나와요 거기”라고 말했다. 이어 “그걸 보고 검사가 내용이 뭐냐고 (나에게) 물어봤다”며 “내가 오 시장을 왜 도와줍니까”라고 말했다. 김 전 의원과의 친분 때문에 오 시장을 도와줬다는 취지다.
명 씨는 “(오 시장을 만난 자리에) 김영선이 다 있었다”고 했다.
명 씨는 박덕흠 국민의힘 의원과의 질의에서도 다시 김 전 의원과 오 시장의 관계에 대해 언급했다.
명 씨는 “김 전 의원은 결혼을 안 했다. 올드미스”라며 “나는 오세훈 시장하고 (김 전 의원이) 주고받은 걸 봤다”고 했다. 두 사람 사이에 오간 문자나 카카오톡 메시지를 봤다는 뜻으로 풀이된다. 명 씨는 “오 시장이 김 전 의원한테 그러면 안 된다”며 “내가 지금 여기서 다 까발릴까요?”라고 말했다.
명 씨는 “검찰이 나한테 제시한 게 뭔지 아냐”며 박 의원을 향해 “남의 명예를 실추하기 싫다”고 했다. 이어 오 시장을 향해 “오세훈 시장이 이야기해보세요. 김 전 의원이 뭘 보냈는지 매일”이라고 했다.
이후에도 명 씨의 발언이 이어지자 오 시장도 반응을 보였다. 오 시장이 자신 앞에서 울었다고 발언하자 오 시장은 피식 웃었다. 오 시장으로부터 아파트를 받기로 했다는 명 씨의 주장에도 오 시장은 웃음을 참는 듯 한 모습을 보였다.
오 시장은 메모도 했다. 이 과정에서 명 씨가 “김영선 결혼 안 했다. 골드미스다. 나는 주고 받는 거 봤다 오세훈이랑”이라고 말하자 오 시장은 웃음을 보였다. 명 씨가 “김영선이 뭘 매일 보냈는지 말해 보라”고 따지자 오 시장은 고개를 돌려 명 씨를 바라봤다.
서울시 관계자는 “김영선 전 의원이 21년 당시 오 후보에게 보냈다는 문자는 검찰 포렌식 과정에서 밝혀졌는데, (2021년 2월 말경) 오 후보가 명태균을 만나주지 않자 여러 문학적 싯구를 인용하여 오세훈 후보에게 보낸, ‘명태균을 꼭 만나달라’는 호소성 문자였다”고 말했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0