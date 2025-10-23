명태균 “올드미스 김영선이 오세훈에 계속 문자…연애편지 나온다”

‘정치 브로커’ 명태균씨가 23일 오후 서울 중구 서울시청에서 열린 국회 행정안전위원회 서울시청 국정감사에서 의원질의에 답하고 있다. 2025.10.23/뉴스1

이후에도 명 씨의 발언이 이어지자 오 시장도 반응을 보였다. 오 시장이 자신 앞에서 울었다고 발언하자 오 시장은 피식 웃었다. 오 시장으로부터 아파트를 받기로 했다는 명 씨의 주장에도 오 시장은 웃음을 참는 듯 한 모습을 보였다.