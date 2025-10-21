與 부동산TF 내일 출범…“12월까지 주택공급 세부안 마련”

한정애 더불어민주당 정책위의장이 21일 오후 서울 여의도 국회에서 주택시장안정화TF 명단발표 및 10.15대책 설명을 하고 있다. 2025.10.21. suncho21@newsis.com

한 정책위의장은 서울 전역과 경기도 12개 도시가 토지거래허가구역으로 지정된 데 대해 “시민들이 아마 불편하실 것”이라면서도 “정부는 실수요자의 거래 불편이 최소화될 수 있도록 각 지방자치단체와 잘 협의해 실수요자들의 경우 자료를 간소화한다든지 하는 방법들을 찾아 잘 운영하겠다는 얘기를 (제가) 들었다. 빠른 시일 내 조치를 잘해주길 바란다”고 했다.또 한 정책위의장은 ‘현금 가진 사람들만 더 집 살 수 있는 거 아니냐’는 지적이 나오는 데 대해 “토지허가거래구역으로 묶인 경우 이번에 들어간 게 실거주 의무”라며 “실거주 의무가 없는 것과 있는 것의 차이가 좀 크다. 그래서 현금 많아도 실거주하지 않으면 주택 구입이 사실상 불가능해지는, 어려워지는 상황이 발생한다”고 했다.한 정책위의장은 “주택시장은 시장에만 맡겨서는 안정화를 이루기 쉽지 않다”며 “그렇게만 된다면 정부가 개입할 일도 없을 것”이라고도 했다. 그는 “서민과 청년 신혼부부 그리고 무주택자가 영끌을 하지 않고도 내 집 마련이 가능하도록 지원하고 돕는 것은 정부의 당연한 책무”라며 “이번 대책은 그런 책임감에 따른 것”이라고 했다.한 정책위의장은 “저희가 할 일은 9·7 후속 조치로써 주택 공급과 관련한 세부 방안에 역점을 두고 제도 개선, 택지 발굴 등에 주력하게 된다”며 “정부가 하고자 하는 주택공급계획이 차질 없이 진행되도록 철저하게 뒷받침하겠다”고 했다.