“구출 정치쇼 아니다” 눈물보인 4성장군 김병주

韓청년 범죄 피의자 알려지며 논란
“국힘과 극우세력들이 폄하” 반박

김병주 더불어민주당 재외국민안전대책단장이 19일 서울 여의도 국회에서 열린 캄보디아 활동 성과 브리핑에서 모두발언하고 있다. 2025.10.19 뉴스1
더불어민주당 김병주 최고위원이 캄보디아 현지에서 구출했다고 밝힌 한국인 청년 3명이 로맨스 스캠(연애 빙자 사기) 범죄 피의자로 알려지면서 ‘정치쇼’ 논란이 일자 “정치인의 첫 번째 임무는 국민 생명을 지켜내는 것”이라고 반박했다.

육군 4성 장군 출신인 김 최고의원은 20일 최고위원회의를 마친 후 기자들과 만나 “국가와 국민을 위해 내 목숨까지도 바쳐야 한다는 각오로 살아왔고, 이번에도 그런 절박함으로 했다”며 이같이 말했다. 김 최고위원은 이 과정에서 눈물을 보이기도 했다. 김 최고위원은 이날 최고위원회의에서도 “피해자든 가해자든 분명한 것은 우리가 지켜야 할 국민이라는 사실”이라며 “국민의힘과 극우 세력들은 정치쇼로 폄하하고 있다”고 반발했다.

더불어민주당 김병주 의원이 18일 캄보디아 수도 프놈펜에서 구출했다는 한국 청년. 양팔에 문신이 가득하다. 페이스북 캡처
더불어민주당 김병주 의원이 18일 캄보디아 수도 프놈펜에서 구출했다는 한국 청년. 양팔에 문신이 가득하다. 페이스북 캡처
김 최고위원은 15일부터 사흘간 캄보디아를 방문한 뒤 “감금됐던 우리 청년 3명을 구출했다. 캄보디아에 감금됐던 경기 남양주시 청년 정모 군과 한국 청년 2명을 마침내 고국의 품으로 데려온다”고 밝힌 바 있다. 그러나 앞서 캄보디아의 한 교민이 “현지 간담회에 김 최고위원만 오지 않았는데 김 최고위원의 페이스북을 보고 교민들의 감정이 다시 폭발할 것 같다”고 페이스북에 적어 ‘정치쇼’ 논란이 일었다. 그는 김 최고위원을 겨냥해 “범죄가 범죄를 낳는 구조를 눈으로 목도하고도 구조 프레임을 짜고 본인을 영웅처럼 홍보하시는가”라며 “온몸이 문신으로 도배된 ‘구출자’ 사진을 보고 경악을 금치 못했다”고 한 바 있다.

