“구출 정치쇼 아니다” 눈물보인 4성장군 김병주

더불어민주당 김병주 최고위원이 캄보디아 현지에서 구출했다고 밝힌 한국인 청년 3명이 로맨스 스캠(연애 빙자 사기) 범죄 피의자로 알려지면서 ‘정치쇼’ 논란이 일자 “정치인의 첫 번째 임무는 국민 생명을 지켜내는 것”이라고 반박했다.
육군 4성 장군 출신인 김 최고의원은 20일 최고위원회의를 마친 후 기자들과 만나 “국가와 국민을 위해 내 목숨까지도 바쳐야 한다는 각오로 살아왔고, 이번에도 그런 절박함으로 했다”며 이같이 말했다. 김 최고위원은 이 과정에서 눈물을 보이기도 했다. 김 최고위원은 이날 최고위원회의에서도 “피해자든 가해자든 분명한 것은 우리가 지켜야 할 국민이라는 사실”이라며 “국민의힘과 극우 세력들은 정치쇼로 폄하하고 있다”고 반발했다.
김 최고위원은 15일부터 사흘간 캄보디아를 방문한 뒤 “감금됐던 우리 청년 3명을 구출했다. 캄보디아에 감금됐던 경기 남양주시 청년 정모 군과 한국 청년 2명을 마침내 고국의 품으로 데려온다”고 밝힌 바 있다. 그러나 앞서 캄보디아의 한 교민이 “현지 간담회에 김 최고위원만 오지 않았는데 김 최고위원의 페이스북을 보고 교민들의 감정이 다시 폭발할 것 같다”고 페이스북에 적어 ‘정치쇼’ 논란이 일었다. 그는 김 최고위원을 겨냥해 “범죄가 범죄를 낳는 구조를 눈으로 목도하고도 구조 프레임을 짜고 본인을 영웅처럼 홍보하시는가”라며 “온몸이 문신으로 도배된 ‘구출자’ 사진을 보고 경악을 금치 못했다”고 한 바 있다.
