장동혁 “민중기 특검, 법복 입은 도적…미공개정보 이용 주식거래 고발”

국민의힘 장동혁 대표가 최근 주식 투자 논란이 일고 있는 민중기 특별검사를 향해 “법복 입은 도적 법비(法匪)”라고 17일 비판했다. 민 특검은 현재 윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사의 각종 의혹을 수사 중이다. 그는 부장판사 시절 태양광 테마주인 ‘네오세미테크’를 사들인 뒤 상장폐지 직전 팔아 억대의 차익을 거뒀다는 의혹을 받고 있는데, 문제는 김 여사도 이 종목에 투자한 일로 특검의 조사를 받았었다는 점이다. 김 여사가 투자한 종목에 민 특검도 투자한 셈이다. 장 대표는 민 특검을 고발하겠다고 밝혔다.
장 대표는 이날 서울 여의도 국회에서 기자간담회를 열고 “민 특검의 네오세미테크 미공개 정보 이용 주식 거래 의혹과 고 정희철 단월면장 강압 수사 의혹에 대해 즉각 고발 조치하겠다”며 “불의한 세력이 정의의 가면을 쓰고 국민을 약탈하고 끝내 죽음으로 내모는 이 무도함을 반드시 끝장내겠다”고 말했다.
그는 “민 특검의 위선과 불법이 만천하에 드러났다”며 “이재명 정권과 ‘개딸들’의 비호 아래 정의의 사도를 자처하던 민 특검의 진짜 모습은 법복 입은 도적 법비”라고 했다.
이어 “언론보도에 따르면 민 특검은 서울고법 부장판사 시절 미공개 정보로 막대한 주식 시세차익을 챙겼다”며 “민 특검의 투자 종목은 놀랍게도 김건희를 압박하기 위해 특검이 문제 삼았던 태양광 테마주 네오세미테크”라고 지적했다.
그러면서 “7000여 명의 선량한 서민 투자자가 4000억 원의 피해를 입고 피눈물을 흘리는 동안 민 특검은 서민들의 고통을 외면한 채 자신의 배만 불렸다”며 “분식회계로 유죄 확정된 동기와 손잡고 헐값에 사들인 비상장 주식을 상장폐지 직전 팔아치워 1억6000만 원 가까운 수익을 챙겼다. 지인 소개로 투자하고 증권사 직원의 권유로 매도했다는 민 특검의 변명은 파렴치한 궤변일 뿐”이라고 비판했다.
또한 장 대표는 ‘양평 공흥지구 개발 특혜 의혹’과 관련해 김건희 특검의 수사를 받다가 숨진 경기 양평군 공무원을 언급하며 “자격도 양심도 없는 민 특검의 무도한 칼춤은 성실히 일해온 공무원을 억울한 죽음으로 내몰았다. 강압 수사로 면장을 죽음으로 내몰고도 조서 열람조차 거부하며 유족 가슴에 대못을 박았다. 잔인한 강압 수사의 진실을 은폐하려는 비열한 시도를 좌시하지 않겠다”고 강조했다.
장 대표는 한미 관세 협상에 대해선 “3500억 달러 대미투자와 관련해 10년으로 분할해서 투자하는 방안이 논의 중이라는 언론보도가 나왔다”며 “그러나 국민은 어떤 방식으로 어떻게 투자한다는 것인지 알 수가 없다. 이 부분은 반드시 국회와의 협의가 필요할 수 있다”고 밝혔다.
이어 “기업들에 1500억 달러 투자 규모를 늘린다는 이야기도 나온다”며 “기업의 부담을 늘려서 협상 실패를 가리려는 정권의 무책임함이 생긴다면 국민은 용서하지 않을 것”이라고 지적했다. 그러면서 “지금이라도 세부 내용을 국민 앞에 투명하게 공개해야 한다”고 촉구했다.
장 대표는 정부의 부동산 대책에 대해선 “청년과 서민의 주거 사다리를 부러뜨린 청년·서민 죽이기법 그 이상도 이하도 아니다”라며 “앞으로 전국 집값은 폭등하고 자산 양극화는 더 심해질 것”이라고 비판했다.
이어 “국민의힘은 부동산 대책 관련 태스크포스(TF)를 구성해 제대로 된 부동산 대책을 모색하고 대안을 제시하겠다”고 했다.
댓글 0