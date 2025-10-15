[단독]與, 당원 대리 접수 금지 방침…‘유령당원’ 원천 차단

더불어민주당이 내년 6·3 지방선거를 앞두고 ‘유령당원’ 가입 수단으로 악용되고 있는 ‘대리 접수’를 금지하는 방향으로 방침을 세운 것으로 확인됐다. 당원 선거권 행사 실태를 확인하고 불법적으로 당원 선거권을 행사할 경우 공직 후보 출마 자격을 박탈하는 등 ‘당원 주권시대’에 맞게 철저한 당원 관리에 나서겠다는 계획이다.
당 지도부 관계자는 15일 통화에서 “대리 접수 과정에서 제3자가 당원 가입자 주소를 비거주지로 작심하고 적어낸다면 잡기가 어렵다”며 “앞으로는 대리 접수를 없애서 불법이 벌어질 소지를 원천 차단할 것”이라고 말했다.
민주당은 현재 당헌·당규상 대리인을 통한 입당원서 대량 접수(대리 접수)를 100매 이하까지 허용하고 있다. 제출한 입당원서에 추천인을 모두 기재하도록 하고 주소지 허위 기재 등 위법한 입당원서는 처리가 불가능하다고 명시하고 있지만, 지방선거를 앞두고 출마를 노리는 예비후보들이 이를 악용하는 경우가 발생하자 앞으로 대리 접수를 금지하도록 방침을 세워 불법이 침투할 가능성을 배제하겠다는 것이다.
당 사무처 관계자는 “서류로 당원 접수 시 본인이 직접 원서를 가져오는 경우만 입당을 허용하거나 하는 등 당원 가입에 있어 본인 확인 절차를 강화하도록 제도를 개선해야 할 것”이라고 설명했다.
민주당은 지방선거를 앞두고 당원들의 불법적인 선거권 행사에 대해 실태 조사에 이어 불법 사항이 확인될 경우 공직후보 출마 자격을 박탈하겠다고 밝혔다. 당 조승래 사무총장은 이날 국회에서 기자들과 만나 최근 당을 탈당한 김경 서울시의원이 당원 15명을 국회 앞 고깃집 주소로 적어 입당시킨 사례를 거론하며 “또 다른 어느 지역에서는 최근 한 아파트 관리사무소에 많은 당원 주소가 이전된 사실도 확인했다”며 “전화번호, 주소지, 계좌 등의 중복 여부를 검토해 5만 4000명의 중복 데이터를 확인했다”고 밝혔다.
조 사무총장은 “5만 4000명으로 압축된 대상자들에게 일일이 통화해 사실 확인을 거치는 데 한 달 반 가량이 걸릴 것”이라며 “부당한 선거권 행사가 있다면 당원권 정지 등의 조치를 하겠다”고 했다. 민주당은 19일 지방선거기획단의 공천제도분과 회의를 통해 공천 제도를 논의하고 내년 1월 2일까지 선출직 공직자 평가를 완료하겠다는 계획이다.
