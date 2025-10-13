대통령실 “캄보디아에 수사인력 급파 검토…구금 국민 단계적 송환”

캄보디아에서 최근 대학생 사망 사건 등 취업 사기와 납치·감금 등 한국인을 대상으로 한 범죄 피해가 이어지고 있는 가운데 대통령실은 관계부처 TF 첫 회의를 개최했다.
강유정 대통령실 대변인은 13일 브리핑을 통해 “오늘 대통령실에서는 위성락 국가안보실장 주재로 최근 발생한 캄보디아 한국인 범죄 관련 관계부처 TF 첫 회의를 개최했다. 오늘 회의에는 외교부, 법무부, 국수본 등 관계 당국이 참석한 가운데 상황 보고, 당국 간 협조 방안, 향후 계획 등이 토의됐다”고 밝혔다.
위 실장은 이날 무엇보다 우리 국민의 신속한 송환을 강조했다. 또 “감금된 이들의 범법행위 조치는 당연한 것이지만 인도적 차원에서 우리 국민 송환이 조속히 이뤄져야 한다”며 당국의 조속한 대응을 강조했다. 필요하다면 단계적 송환이라도 검토할 것을 당부했다.
또 현지 피해 확산을 막기 위해 우리 수사당국 관계자들을 현지에 급파해 캄보디아 당국과 수사공조 및 우리 국민 구출 상황을 점검할 것도 논의했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
