외교부 “‘캄보디아 사망’ 대학생 송환 빨리 이뤄지도록 계속 협의”

캄보디아에서 범죄 조직에 의해 숨진 채 발견된 20대 한국인의 시신이 2개월째 한국으로 송환되지 못하고 있는 것과 관련, 외교부는 “빠른 시일 내에 부검과 국내 시신 운구가 이뤄질 수 있도록 캄보디아 측과 계속 협의해 나갈 것”이라고 밝혔다.
외교부는 11일 캄보디아에서 최근 한국인 대학생이 납치돼 피살된 사건과 관련해 논란이 이어지자 보도설명자료를 냈다.
외교부는 “주캄보디아대사관은 캄보디아 경찰 측으로부터 국민의 사망 사실을 통보 받은 직후부터 캄보디아 측에 신속한 수사와 용의자에 대한 엄중한 법적 조치를 요청하는 한편, 국내 유가족과 수시로 직접 소통하며 현지 수사 진행 상황과 부검 관련 절차를 안내하는 등 영사 조력을 제공해 왔다”라고 해명했다.
이어 “우리 경찰청 소속 부검의 참여 하에 현지 부검을 진행하기 위한 캄보디아 측 내부 절차가 지연되자 캄보디아 관계 당국에 공한을 발송하고 수차례 면담을 진행해 캄보디아 측의 적극적인 협조를 지속 요청했다”라며 “외교부 본부 차원에서도 캄보디아 측과의 각급 소통 시마다 우리 국민 사망에 대한 강력한 유감을 지속 표명하고 조속한 관련 절차의 진행을 요청해 왔다”라고 설명했다.
또한 “주캄보디아대사관에선 구금 상태에서의 구출을 포함한 신속하고 효과적인 현지 대응을 위해 ‘본인 직접 신고’가 필수적이라는 캄보디아 경찰 당국의 입장에 따라 신고자에게 이를 안내해 오고 있다”라고 밝혔다.
이어 “대사관은 신고자와 지속 연락하면서 캄보디아 측에 정확한 신고가 이뤄져 신속한 출동이 가능하도록 현지 당국이 요구하는 신고 요건·방법을 충분히 설명하며 지원 중”이라고 덧붙였다. 이같은 내용은 주캄보디아대사관 홈페이지를 통해 지난해 6월부터 상세히 공지하고 있다고도 설명했다.
피해자의 신고가 접수된 이후에도 캄보디아 당국 등과 지속 소통하며 필요한 영사조력을 적극 제공하고 있다고 외교부는 밝혔다.
캄보디아 당국이 ‘본인 직접 신고’를 원칙으로 하는 이유는 과거 제3자가 신고해 출동해보니 당사자들이 감금 사실을 부인하고 스캠센터 잔류를 희망하는 등의 사례가 지속 발생했기 때문인 것으로 관측된다고 외교부는 해명했다.
외교부는 다만 “우리 정부는 신원과 위치정보만으로도 경찰이 출동할 수 있도록 절차를 간소화하는 방안을 적극 검토해 줄 것을 요청하고 있다”라고 했다.
또 외교부는 캄보디아 내 국민의 피해 사례가 증가하는 이유에 대해 “순수한 취업사기 피해자 외에 온라인 스캠이란 사실을 알면서도 국내 가족들에게는 비밀로 한 채 자발적으로 가담하는 사례가 많다”라고 했다.
외교부는 “구출된 후 대사관의 영사조력을 거부하고 귀국 후 다시 캄보디아에 입국해 온라인 스캠센터로 복귀하는 경우도 상당수 있다”라며 “이런 자발적 가담자들은 국내 우리 일반 국민에 대한 잠재적인 보이스피싱 가해자로 볼 수 있다”라고 했다.
외교부는 “정부는 범부처 차원에서 캄보디아 등 해외에 소재한 온라인 스캠센터와 관련해 우리 국민에게 발생하는 피해를 예방하기 위한 노력과 함께 범죄자들도 처벌하는 노력을 적극 기울이고 있다”라며 “국민들의 적극적인 협조가 중요하다”라고 강조했다.
댓글 0