李대통령 “응원봉 지난 겨울 많이 봐…박규봉이 유명”

  • 입력 2025년 10월 1일 17시 20분

대중문화교류위 출범식서 “팬이 주인”
尹탄핵 집회때 쓰인 응원봉 언급

이재명 대통령이 1일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 대중문화교류위원회 출범식 K컬처 체험존에서 블랙핑크 응원봉 점등을 하고 있다. 왼쪽부터 박진영 대중문화교류위원회 공동위원장, 이 대통령, 최휘영 문화체육관광부 장관. 뉴시스
이재명 대통령이 1일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 대중문화교류위원회 출범식 K컬처 체험존에서 블랙핑크 응원봉 점등을 하고 있다. 왼쪽부터 박진영 대중문화교류위원회 공동위원장, 이 대통령, 최휘영 문화체육관광부 장관. 뉴시스
이재명 대통령이 1일 대중문화교류위원회 출범식에서 아이돌 응원봉을 보고 “지난겨울에 많이 봤던 것”이라고 말했다. 지난해 12월 3일 비상계엄 사태 당시 광장에서 윤석열 전 대통령에 대한 탄핵 촉구 시위가 벌어졌던 것을 언급한 것으로 풀이된다.

이 대통령은 이날 일산 킨텍스에서 열린 대중문화교류위원회 출범식에서 K컬처 체험존을 찾아 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서인 박진영 대중문화교류위 공동위원장으로부터 응원봉이 갖는 의미를 들었다.

박 위원장은 응원봉이 ‘너희들도 주체다, 단순한 객체가 아니다’라는 메시지를 담고 있다고 설명했다.

이에 이 대통령은 “팬 주권주의”라며 “그게 중요한 것이다. 자기를 주인으로 여기는지 아닌지 그 차이가 크다”고 밝혔다.

이어 현장에 있던 블랙핑크의 응원봉을 손에 들고 “지난겨울에는 박규봉이 유명했다”고 말했다. 박규봉은 에픽하이의 응원봉으로, 윤 전 대통령 탄핵 관련 촛불 집회에서 큰 인기를 얻어 한때 품귀 현상이 벌어지기도 했다.

이재명 대통령이 1일 경기도 고양시 킨텍스에서 열린 대중문화교류위원회 출범식에 앞서 박진영 공동위원장과 K컬처굿즈를 관람하며 K팝 아이돌 기념품을 보고 있다. 2025.10.1 대통령실사진기자단
이재명 대통령이 1일 경기도 고양시 킨텍스에서 열린 대중문화교류위원회 출범식에 앞서 박진영 공동위원장과 K컬처굿즈를 관람하며 K팝 아이돌 기념품을 보고 있다. 2025.10.1 대통령실사진기자단
이 대통령은 K컬처 주요 사건이 전시된 공간에선 박 위원장으로부터 원더걸스의 미국 데뷔 사연을 듣고 “씨를 뿌릴 때 힘들었을 것 같다”고 했다.

이어 블랙핑크 멤버인 로제가 ‘2025 MTV 비디오 뮤직 어워드’에서 ‘올해의 노래상’을 받았다는 소식을 들은 이 대통령은 “아파트”라고 말하기도 했다.

#이재명 대통령#응원봉#대중문화교류위원회#박진영
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
