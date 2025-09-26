동아일보

이준석 “환율 1400원 돌파, 불투명 외교가 부른 위기 신호탄”

“야당에 진실 말하고 함께 위기 극복 방안 모색해야”

이준석 개혁신당 대표가 22일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2025.9.22 뉴스1
이준석 개혁신당 대표는 25일 원·달러 환율이 1400원을 넘어선 데 대해 “불투명한 외교가 초래한 위기의 신호탄”이라고 비판했다.

이 대표는 이날 페이스북에서 “정부는 지금이라도 국민과 야당에 진실을 말하고 함께 위기 극복 방안을 모색해야 한다”며 이같이 밝혔다.

이 대표는 지난 대선에서 이재명 당시 더불어민주당 후보와 TV토론에서 ‘왜 그렇게 극단적이세요’라는 발언을 수차례 들었던 점을 거론하며 “철저한 대비가 필요했지만 현 여권은 우려를 ‘극단적’이라고 치부하며 안이하게 대처했다”고 되짚었다. 이어 “그 결과가 지금의 위기”라며 “만약 당시 조금 더 진지한 토론이 이뤄졌다면 달라졌을 것”이라고 덧붙였다.

이 대표는 특히 최근 통상 협상과 두 차례 방미 과정을 거론하며 “국민들에게 전달된 내용 중 과연 무엇이 사실이었는지 의문이 든다”며 “현실은 우려가 극단적이 아니라 오히려 낙관이 안이했음을 보여준다”고 지적했다.

그는 임진왜란 당시 고니시 유키나카와 심유경의 사례를 인용해 “너무 잘된 협상이라는 마케팅과 지금 와서 돈 달라는 대로 주면 큰일 날 뻔했다는 식언은 미국 측 입장에서 보면 대미투자를 한다고 했다가 갑자기 또 안한다고 하는 ‘준다고 했더니 진짜 주는 줄 알더라’식의 고니시류 이중플레이”라며 “또 국민들에게는 ‘미국에 흘러간 돈은 없지만 어용 유튜버들의 활기가 한바탕 돌았다’라는 식의 호텔외교학”이라고 비난했다.

그러면서 “전문가들은 미국이 요구하는 현금 투자 방식을 받아들일 경우 환율이 1600원까지 상승할 수 있다고 경고한다”며 “개혁신당은 처음부터 제안했다. 협상이 어렵다면 야당과 솔직하게 소통하고, 초당적 외교 전문가들을 활용하라고”라며 초당적 협력에 나설 것을 촉구했다.

(서울=뉴스1)
