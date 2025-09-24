정상 배우자들 한류에 큰 관심…김혜경 여사 “문화교류 희망”

김혜경 여사가 23일(현지 시간) 유엔 총회 참석국 정상 배우자를 대상으로 주최된 리셉션에 참석해 친교를 가졌다. 리셉션은 도널드 트럼프 미국 대통령의 배우자 멜라니아 트럼프 여사 주최로 미국 뉴욕의 롯데 뉴욕팰리스 호텔에서 열렸다.
전은수 대통령실 부대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 “리셉션은 ‘함께 조성해 나가는 미래(Fostering the Future Together)’라는 주제로 열렸다”며 “‘기술 혁신이 가능한 안전한 환경을 조성함으로써 우리 아이들의 소박한 꿈과 취미가 미래 사회의 놀라운 가능성으로 성장할 수 있다’는 미 영부인의 연설로 시작됐다”고 전했다.
미 영부인의 연설 이후 김 여사는 조우한 베트남, 호주, 캐나다, 파푸아뉴기니, 튀르키예, 리투아니아, 슬로베니아 등 각국 정상 배우자들과 반갑게 인사를 나누며 친교를 가졌다고 한다.
전 부대변인은 “여러 정상 배우자들이 한류 문화 열풍에 많은 관심을 보였고, 김 여사는 지속적인 문화 교류로 이어지기를 희망한다고 화답했다”며 “특히 APEC 회원국 정상 배우자들에게 우리나라가 주최하는 APEC 정상회의를 계기로 대한민국에서 재회하기를 기대한다고 전했다”고 밝혔다.
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0