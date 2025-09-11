국힘, 권영세·이양수 징계 않기로…“후보 교체 독단적 결정 아냐”

윤리위, 한달 넘게 논의 끝에 결론
국민의힘 윤리위원회가 지난 대선에서 후보 교체를 주도했다는 의혹으로 윤리위에 넘겨진 권영세 전 비상대책위원장과 이양수 전 사무총장에 대해 징계를 하지 않기로 했다.
“당내 논의와 법률자문 거친 행위
당직 사임으로 정치적 책임 졌다”
여상원 국민의힘 윤리위원장은 11일 오전 서울 여의도 당사에서 회의 직후 기자들과 만나 “결론은 공람종결로 징계에 회부하지 않기로 했다”며 “경고 이상의 징계에 들어가지 않는다”고 밝혔다. 윤리위는 지난 8월 1일부터 이 사안을 심의해왔으며, 지난 4일에도 논의를 이어가는 등 장기간 검토 끝에 이날 결론을 냈다.
여 위원장은 “권영세·이양수 두 의원이 독단적으로 움직인 것이 아니라 최고위·비대위 등 당내 토론과 논의를 거쳐 후보 교체 논의가 이뤄졌다”며 “법률가 출신 의원들의 자문을 구했고 다수가 문제가 없다고 판단해 당시 결정을 내린 것”이라고 설명했다.
또한 “법원도 정당 자율성을 인정하며 전국위원회 개최 자체가 후보 교체를 전제로 한다고 본 바 있다”며 “긴급한 상황에서 후보 단일화가 무산되자 최소한 경쟁력 있는 후보를 내세워야 한다는 판단이 있었고, 이를 두 사람이 사적 이익을 위해 추진했다고 보기 어렵다”고 말했다.
여 위원장은 “비상 상황에서 다소 거칠고 무리한 결정이었지만, 두 사람은 이미 비대위원장과 사무총장직을 내려놓으며 정치적 책임을 졌다”며 “대선 패배라는 결과만을 근거로 추가 징계를 묻는 것은 적절치 않다고 본다”고 덧붙였다.
윤리위 내부에서는 소수 의견으로 ‘가벼운 징계라도 필요하다’는 주장이 있었지만, 당무감사위가 요구했던 수준의 중징계는 과하다는 데 대체로 의견이 모였다. 결국 다수 의견에 따라 공람 종결, 즉 징계 절차를 더 이상 진행하지 않기로 최종 결론이 내려졌다.
앞서 국민의힘 당무감사위원회는 지난 7월, 대선을 치르는 과정에서 김문수 후보를 배제하고 한덕수 전 국무총리로 후보 교체를 시도한 것을 문제 삼아 두 사람에 대해 ‘당원권 정지 3년’의 중징계를 윤리위에 청구했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0