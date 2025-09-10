민주 “송언석, 대국민 협박 연설…개혁을 역류로 폄하하기 바빠”

송언석 국민의힘 원내대표가 10일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 제429회국회(정기회) 제3차 본회의에서 국정에 관한 교섭단체 대표연설을 하고 있다. 2025.9.10/뉴스1

앞서 이날 송 원내대표는 국회 교섭단체 대표 연설에서 민주당을 향해 “일당 독재의 폭주를 멈추시라”며 “정권이 출범한 지 겨우 100일인데, 왜 스스로 파멸의 절벽을 향해 가속페달을 밟느냐”고 했다.