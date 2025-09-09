李-여야 대표 첫 회동… “민생경제협의체 구성”

李 “여야 공통 공약 과감하게 시행을”… 청년 고용-배임죄 폐지 등 다룰듯
장동혁, 특검 연장법에 거부권 요청… 정청래 “내란, 무관용으로 다스려야”
李, 오찬후 張과 30분 단독 회동도
이재명 대통령이 8일 더불어민주당 정청래 대표, 국민의힘 장동혁 대표와 회동을 갖고 민생경제협의체 구성에 합의했다. 이 대통령은 이날 대통령실에서 민주당 정 대표와의 단독 회동과 여야 대표 오찬 회동에 이어 국민의힘 장 대표와 단독 회동을 가졌다. 여야 대표 회동은 80분, 여야 대표와의 개별 회동은 각 30분간 진행됐다.
민주당 박수현·국민의힘 박성훈 수석대변인은 오찬 회동 뒤 브리핑을 통해 “여야 대표는 민생경제협의체를 구성하기로 합의했다”며 “장 대표가 제안하고 정 대표와 이 대통령이 적극 화답했다”고 했다. 신설될 민생경제협의체에는 대통령정무수석비서관과 여야 원내대표, 정책위의장 등이 참여할 것으로 보인다. 사안이나 회동 형식에 따라 대통령정책실장도 참석 가능성이 있다. 여야 선거 공통 공약을 중심으로 청년 고용, 배임죄 폐지, 주식 양도세 대주주 기준, 지방 건설 경기 활성화 등이 논의될 전망이다.
이 대통령은 이날 모두 발언에서 “이제 국민의 대통령, 모두의 대통령이 돼야 한다고 생각한다”면서 “서로 용인될 수 있는 것을 최대한 찾아내고 공통 공약은 과감하게 같이 시행해 보자”고 했다. 장 대표도 “상대를 죽여야 내가 사는 정치를 끝내는 대통령이 돼 달라”며 “대통령이 정치 복원의 중심 역할을 해주면 야당도 민생을 위해 적극 협조하겠다”고 했다.
이 대통령은 장 대표와의 30분간 단독 회동에서 장 대표가 검찰개혁 드라이브에 대한 우려를 전하자 “야당 입장이 충분히 반영될 수 있도록 조치하겠다”고 답한 것으로 전해졌다. 또 이 대통령은 장 대표의 요청이 있으면 수시로 야당 지도부와 소통하기로 했다고 국민의힘은 전했다.
다만 특검법 연장 등 쟁점을 두고는 평행선을 달렸다. 장 대표는 “취임 100일 동안 대통령보다는 특검이 더 많이 보였다”며 이 대통령에게 여당이 추진하고 있는 특검법 연장과 내란특별재판부 설치 등에 대한 거부권 행사를 요청했다.
반면 정 대표는 국민의힘을 향해 “적어도 내란과 외환에 대해서는 무관용의 원칙으로 다스려야 한다”며 “비상계엄에 책임 있는 세력은 진정 어린 사과를 하고 내란 종식에 협력했으면 좋겠다”고 했다.
