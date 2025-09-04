李 “노동자 편이었는데 지금은 아니다?…제가 편이 어딨나”

李대통령, 양대노총 위원장 만나 대화 강조
“기업선 친노동이라 하고, 勞는 기업 편든다고 해
산재-임금체불 강조, 노동 편향 아닌 기본적 인권
노사 불신 많아…대화해서 오해와 적대감 풀어야”
이재명 대통령은 4일 양대 노총 위원장들을 만난 자리에서 “저는 기업인에게 친노동이라고 욕먹고, 노동자들이 보면 기업 편을 너무 많이 든다고 생각할 수 있겠다“고 말했다. 이어 ”옛날에는 노동자 편이었는데 요즘은 아닌 것 같다고 생각할지도 모르겠다”며 “제가 편이 어디 있겠나. 모두 잘 되게 해야 한다”고 밝혔다.
이 대통령은 이날 서울 용산 대통령실에서 김동명 한국노동조합총연맹(한국노총) 위원장과 양경수 전국민주노동조합총연맹(민노총) 위원장을 초청한 오찬에서 이같이 말했다.
이 대통령은 “요새 제가 산업재해와 체불임금 얘기를 많이 했더니 저보고 ‘너무 노동 편향적’이라는 주장이 있다”고 했다. 이어 “저는 전혀 그렇게 생각하지 않는다. 누구의 편을 얘기하기 이전에 기본적인 인권과 상식, 도리에 관한 문제”라며 “이것을 가지고 친노동이니 친기업이니 하는 것은 아닌 것 같다”고 지적했다.
그러면서 “오히려 요새는 기업인들과 접촉이나 간담회를 너무 많이 하고 노동자 조직은 한 번도 안 봤다”며 “기업인에게 ‘노동자에 대한 배려 없이 어떻게 기업이 존재하겠나’라는 얘기를 했다”고 전했다.
아울러 “노동 존중 사회나 기업 하기 좋은 나라는 상호 대립적인 것이 아니다. 충분히 양립할 수 있다”고 했다.
이 대통령은 최근 국무회의에서 의결된 노란봉투법(노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정안)을 두고 노동계와 기업의 입장이 엇갈린 데 대해 “양쪽을 다 보면서 우리 사회가 불신이 많고, 소통도 안 하고, 대화가 부족하다고 생각했다”고 말했다.
이어 노사 간 대화를 강조했다. 이 대통령은 “우리 사회의 제일 큰 과제가 포용과 통합인데 노동자와 사용자가 정말 대화해야 하지 않겠나”라며 “대화해서 오해를 풀고, (혹시) 있을지도 모르는 적대감 같은 것도 해소하고, 진지하게 팩트에 기반해서 입장 조정을 위한 토론을 해야 한다”고 했다.
그러면서 민노총이 국회가 주도하는 사회적 대화 복귀를 결정한 데 대해 “중요한 결단을 했다”고 말했다.
아울러 민노총을 향해 경제사회노동위원회(경사노위) 참여도 촉구했다. 현재 법적으로 인정된 유일한 노사정 사회적 대화 기구는 대통령 직속 경사노위뿐이며 노동계는 한국노총만 참여하고 있다. 이 대통령은 양경수 민노총 위원장에게 “실제로 만나서 대화해야 싸우든지 말든지, 결론을 내든지 말든지 한다. 왜 아예 안 보는 걸까 생각이 든다”며 “경사노위 (참여) 문제도 같이 논의해 보자”고 했다.
이어 “우리 사회가 근본적으로 한 단계 도약하려면 사회 안전망 문제, 고용의 안정성과 유연성 문제를 터놓고 논의해야 한다”고 강조했다.
양 위원장은 모두발언에서 이 대통령의 경사노위 참여 요구에 직접적으로 답하진 않았다. 다만 “사회적 대화는 정부의 입장을 관철하거나 정당화하기 위한 수단으로 전락하면서 제 기능을 못 한 측면이 있다”며 “기후위기, 불평등, 노동문제를 해결하기 위해 전면적인 노정교섭을 제안한다”고 밝혔다.
정부가 도널드 트럼프 2기 행정부와 타결한 관세 협상 결과를 양 위원장은 비판했다. 그는 “자동차나 조선, 철강과 같은 핵심 산업이 미국으로 빠져나가면 노동자는 일자리를 잃을 수밖에 없다”며 “트럼프의 페이스메이커가 아니라 노동자의 편이 되는 행복 메이커가 되면 좋겠다는 바람”이라고 말했다.
김동명 위원장은 “복합 위기와 거대한 전환을 극복하기 위해서는 경제 주체들의 과감한 결단에 기반한 대타협이 절실한 시기”라며 “한국노총은 이를 위해 대통령이 직접 각 경제 주체들을 모아 일정 기간 숙의 과정을 진행하고 그 틀 안에서 사회적 대타협을 선언하자는 제안을 드린다”고 했다.
그러면서 남은 노동 입법에 관한 이 대통령의 관심을 당부하는 한편 주 4.5일제 도입 필요성도 환기했다. 김 위원장은 “노사 간 자율 협약을 통해 즉시 주 4.5일제 시행이 가능한 곳은 정부가 나서서 최대한 권장하고 독려하는 역할을 해야 할 것 같다”고 했다.
