추-나 또 붙었다…“5선씩이나 되시면서” “씩이나가 뭡니까”

나경원, 공청회서 법사위 간사 선임 요구하자
더불어민주당 추미애 의원과 국민의힘 나경원이 의원이 국회 법제사법위원회에서 또 다시 맞붙었다. 이번에도 선수 논쟁이 불거졌다. 정치권에서는 6선의 법사위원장인 추 의원과 5선인 나 의원간 신경전을 일컫어 ‘추-나 대전’이라고 부르기도 한다.
추미애 “5선씩이나 돼서 신상발언 구분 못하나”
羅 “그 발언 취소하라” 목청…秋, 취소 안해
포문은 추 의원이 열었다. 법사위 개의 전 국민의힘이 나 의원의 법사위 간사 선임 안건을 바로 상정해 줄 것을 촉구했으나 이를 거부한 것. 2일 같은 이유로 여야간 난타전이 벌어졌던 만큼 긴장감이 감돌았다.
추 의원은 잠시 회의장을 비운 나 의원에 대해 “초선 의원들에 대해 불미스러운 발언을 했다. 국회 품격과 동료 위원 명예를 훼손한 사안”이라며 “위원장으로 매우 유감을 표한다. 나 의원은 돌아와서 해당 발언을 사과할 의향이 있는지 의견을 표명하라”고 했다.
나 의원이 법사위 참석 첫날 여야간 고성이 오가는 와중에 민주당 이성윤 의원 등을 향해 “초선은 가만히 있으라”라고 발언한 것을 겨냥한 요구였다. 민주당, 조국혁신당, 진보당은 이날 나 의원의 관련 발언을 문제삼아 품위유지 의무 위반 징계안을 국회에 제출했다.
이에 국민의힘 박준태 의원은 나 의원을 대신해 “나 의원이 잠깐 이석했는데 민주당의 자식과도 같은 특검이 또 국민의힘 원내대표실 압수수색 하겠다고 찾아와 있어 현장에 대응할 분들이 필요해 잠깐 내려간 것”이라고 설명했다.
추 의원의 요구에 나 의원은 직접적으로 답하지 않았다. 대신 법사위로 돌아와 검찰개혁 관련 공청회에 참여하던 도중 “간사 선임은 국회법에 규정되어 있다”며 “그런데 위원장께서 마음대로 간사 선임 안을 안 올려준다”고 비판했다.
나 의원의 발언을 추 의원은 바로 맞받았다. 그는 “5선씩이나 되시면서 신상 발언이 공청회 관련 주제를 벗어났다는 것을 구분도 못 하십니까”라고 지적했다. 이에 나 의원은 “5선씩이나가 뭡니까. 5선씩이나가”라며 “위원장님 그 발언 취소하십시오”라고 목소리를 높였다. 하지만 추 의원은 발언을 취소하지 않았다.
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0