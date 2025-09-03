동아일보

의자부터 마신 컵까지… ‘김정은 흔적’ 지우는 北

  • 입력 2025년 9월 3일 22시 57분

3일 중국 베이징 댜오위타이 국빈관에서 북러 정상회담이 끝난 직후 북한 수행원이 김정은 국무위원장이 앉았던 의자를 천으로 닦아내고 있다. 알렉산드르 유나셰프 텔레그램 캡처
3일 중국 베이징 댜오위타이 국빈관에서 북러 정상회담이 끝난 직후 북한 수행원이 김정은 국무위원장이 앉았던 의자를 천으로 닦아내고 있다. 알렉산드르 유나셰프 텔레그램 캡처
3일 중국 베이징 댜오위타이(釣魚臺·조어대)에서 열린 북러 정상회담 직후 북한 수행원이 김정은 국무위원장의 흔적을 지우는 모습이 포착됐다. 김 위원장의 건강 상태를 알 수 있는 DNA 등 생체정보의 유출을 막으려는 조치로 풀이된다.

이날 러시아 언론인인 알렉산드르 유나셰프는 자신의 텔레그램 채널을 통해 북러 정상회담 종료 직후 북한 수행원들이 김 위원장이 앉았던 의자와 주변 실내 장식, 가구 등을 약 1분간 천으로 닦는 모습이 담긴 영상을 올렸다. 이들은 김 위원장이 사용한 컵 등도 치웠다. 이를 두고 미국 CNN방송은 “김 위원장의 DNA 정보가 외부에 유출되는 것을 방지하기 위해 회의실을 청소했을 것”이라고 추정했다.

김 위원장이 평양에서 출발해 전날 베이징까지 타고 온 특별열차에도 생체정보 유출을 막기 위한 전용 화장실이 설치된 것으로 전해졌다. 일본 니혼게이자이 신문(닛케이)은 김 위원장의 배설물을 통해 건강 상태를 파악할 가능성을 차단하기 위해 이 같은 시설을 둔 것으로 보인다고 보도했다. 또 김 위원장이 호텔을 이용할 때는 식기류에서 DNA 정보가 담긴 체액 등을 제거한다고 한다. 닛케이는 “김 위원장은 평소 북한 내 군 시설이나 국영 공장 등을 시찰할 때도 차량 내 전용 화장실을 구비하고, 개인 욕실을 둔다”고 덧붙였다.
안규영 기자 kyu0@donga.com
