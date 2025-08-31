전한길 “벌써 인사·공천 청탁 들어와…그런 역할 안 한다”

‘윤석열 어게인(again)’ 세력의 핵심 인물인 전 한국사 강사 전한길 씨가 국민의힘 전당대회 이후 인사와 공천 청탁이 이어지고 있다고 주장하며 이에 대한 거부 의사를 밝혔다.
한미 정상회담 기간 특검의 인권 유린 등을 국제 사회에 알리겠다며 미국 워싱턴으로 떠난 전 씨는 30일(현지 시간) 유튜브 라이브 방송을 통해 “제가 (국민의힘) 장동혁 대표에게 영향력이 있거나 힘이 세다고 보고 놀랍게도 벌써 인사나 내년 공천 청탁이 막 들어오고 있다”고 말했다.
이어 “사실은 오늘도 청탁 전화를 받았지만, 저는 그런 역할 안 한다. 장 대표에게 부담드리지 않는다”고 했다.
그러면서 “세상에 파랑새는 없다”며 “남들은 제게 ‘국회의원, 시장하려 한다’ ‘공천받으라’고 하지만 저는 전혀 그럴 생각이 없다”고 강조했다.
전 씨는 앞서 논란이 된 ‘나를 품는 사람이 의원, 시장, 대통령이 될 수 있다’는 발언에 대해선 “당원 중심 정당 운영을 강조하기 위한 취지”라고 해명했다.
그는 “제 유튜브 구독자가 52만 명으로, 매일 만 명씩 늘어나고 있다. 앞으로 50일이 지나면 100만 명이 될 것”이라며 “이분들이 국민의힘 당원으로 가입, 책임당원이 되면 당원 과반을 넘어선다. 그럼 의원, 광역시장, 대통령을 우리가 원하는 사람으로 공천할 수 있다”고 주장했다.
끝으로 전 씨는 “윤석열 전 대통령과 김건희 여사의 명예가 회복되는 것이 원칙이고 다음 목표”라며 “이를 위해 목소리를 내고 있다”고 덧붙였다.
전 씨는 이번 전당대회에서 반탄(탄핵 반대)파의 지지를 규합하고 장 대표에게 힘을 싣는 데 총력을 다했다.
그는 앞서 27일 유튜브 방송에서는 장 대표에게 “저는 평당원으로 남아 뒤에서 돕겠다”는 문자를 보냈다고 밝혔다. 이에 장 대표는 “눈물이 난다. 함께 힘을 합쳐 이재명(대통령)과 맞서 싸우자”고 답장을 보냈다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
