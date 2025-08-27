전한길 “김문수, 사과하고 정계 은퇴하라…내 뒤에 尹·김건희 있어”

전 한국사 강사 전한길씨가 국민의힘 신임 당대표로 장동혁 후보가 선출되자, 탈락한 김문수 후보를 향해 “전한길을 버리는 건 곧 윤석열을 버리는 것”이라며 정계 은퇴를 촉구했다.
전씨는 26일 자신의 유튜브 채널 ‘전한길 뉴스’에서 전당대회 결선 투표 결과를 실시간으로 중계했다. 장 후보는 총 22만302표를 얻어 김 후보(21만7935표)를 2367표 차로 제치고 당 대표로 당선됐다.
전씨는 “축하합니다. 겨우 이겼네, 겨우 이겼어”라며 손뼉을 쳤다. 다만 “지금 웃을 일이 없지 않나. 윤석열 전 대통령은 어제 (미국 도널드) 트럼프 대통령 표현처럼 숙청된 상태로 너무나 인권 유린당하는 상태”라고 말했다.
그는 김 후보의 패배를 “전략적 실패”라고 평가했다. 전씨는 “너무 우유부단하고 눈치를 보는 기회주의적이었다”며 “처음 당대표에 출마할 때 지지율 40%대가 나오니 그대로 되는 줄 알았나 보다. 그래서 한동훈도 같이 갈 수 있고 이준석도 같이 갈 수 있다고 제시했다”고 지적했다.
특히 “현재 여론을 주도하는 건 레거시 미디어가 아닌 유튜브인데, 유튜버들을 무시했다”면서 “김문수, 장동혁 후보를 보수 우파 유튜버 토론회에 초청했는데 언론이 ‘전한길 면접 보러 가느냐’고 하니 장 후보는 약속대로 나오고 김 후보는 취소했다. 실망스러웠다. 유튜버들을 무시한 것”이라고 날을 세웠다.
또 김 후보가 결선 토론 중 ‘내년 지방선거 때 전한길 대신 한동훈을 공천하겠다’고 한 것에 대해 “보수 우파의 역린을 건드렸다”고 주장했다. 그는 “한동훈은 윤 전 대통령의 파면과 이재명 대통령의 당선을 끌어낸 원흉이다. 우리가 한동훈을 몰아내려고 했는데 한동훈을 공천하겠다고 답하면 안 됐다”며 “그 장면을 보며 ‘루비콘강을 건넜다’고 판단했다”고 말했다.
그러면서 김 후보를 향해 “한동훈을 품고 전한길을 버린다고 한 건 나에게 사과해야 한다”며 “전한길 뒤에는 윤석열·김건희가 있다. 전한길을 버리는 건 곧 윤석열을 버리는 것”이라고 목소리를 높였다.
이어 “김문수 후보는 정계 은퇴하라. 대선 패배의 책임을 져야 한다”며 “당원들의 심판을 받은 것이니 정계 은퇴하고 노후를 편안하게 보내라”고 말했다.
한편 전씨는 전날 한미정상회담이 열리는 미국 워싱턴으로 출국했다. 그는 인천공항에서 미리 촬영한 영상을 공개하며 “미국에서 윤 전 대통령에 대한 인권 유린, 내란 특검의 부당함, 언론 탄압 등의 문제를 국제사회에 알리겠다”고 밝혔다.
