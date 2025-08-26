찬탄 포용 김문수 “한동훈 심정 공감” vs 강성 유지 장동혁 “내부 적 위험”

국힘 오늘 당대표 선출… 상반된 전략
金 “한동훈, 우리당 자산중 한 사람”… 張 “통합이란 말로 다 끌고가면 안돼”
“친한계 결집-반탄 진영 역결집 중… 어느쪽이 더 세느냐에 결과 갈릴 것”
국민의힘이 26일 당을 이끌어갈 새 대표를 결선 투표로 선출하는 가운데 김문수 장동혁 후보는 각자 승리를 자신하며 투표 마감일(25일)까지 격돌했다. 두 후보 모두 반탄(탄핵 반대) 진영에서 강성 당원들의 지지를 받으며 결선에 올랐지만, 일대일 구도가 되자 정반대의 행보로 승부수를 띄우며 막판까지 치열한 전략 싸움을 벌인 것이다. 김 후보는 ‘용광로 통합’을 강조하며 찬탄(탄핵 찬성) 진영까지 포용하겠다는 뜻을 밝힌 반면에 장 후보는 ‘단일대오’를 내세우며 찬탄파에 대한 강경 기조를 끝까지 유지했다. 국민의힘 선거관리위원회는 26일 오전 결선 결과를 발표한다.
● 金 “한동훈 공감”, 張 “내부 적이 훨씬 위험”
두 후보는 25일 결선의 핵심 변수가 된 친한(친한동훈)계 등 찬탄 진영의 표심을 놓고 상반된 언급을 내놓으며 막판 표심 확보를 시도했다. 김 후보는 “덧셈 정치를 해야지 뺄셈하고 나누면 이재명 대통령, 더불어민주당만 좋아한다”며 “한동훈 전 대표가 절박한 심정을 저와 공감했다”고 말했다. 한 전 대표가 23일 “당 대표 결선 투표에 적극 투표해서 국민의힘이 최악을 피하게 해달라”고 언급한 것에 화답해 찬탄 진영에 대한 포용을 강조하고 나선 것. 김 후보는 23일 방송토론회에서도 “한 전 대표는 우리 당의 자산 중의 한 사람”이라고 밝힌 바 있다. 김 후보는 또 찬탄 후보였던 조경태 안철수 의원을 향해서도 “뭉쳐서 투쟁하기 위해 누구라도 힘을 합쳐야 한다”고 했다.
반면 장 후보는 찬탄 진영에 대한 강경한 반응을 이어갔다. 장 후보는 이날 “한 전 대표가 표현하는 최악은 저”라며 “밖에 있는 50명의 적보다 안에 있는 1명의 적이 훨씬 더 위험하고 조직을 망가뜨리기 쉽다”고 말했다. 김 후보가 강조하는 ‘용광로 통합’에 대해서도 “그동안 당에 분란을 계속 야기했던 분들을 그냥 통합이라는 막연한 말로 다 끌고 가겠다는 입장”이라고 비판하며 “제가 당 대표가 되면 결단하고 당을 단일대오로 만들 것”이라고 했다. 자신이 당 대표가 되면 당론과 배치되는 인사들은 정리에 나설 수 있다고 경고한 것이다.
● 상반 전략 승부수… 외연 확장 vs 당원 결집
두 후보가 선거 막판 상반된 전략을 들고 나온 건 최종 승리의 퍼즐을 각각 ‘외연 확장’과 ‘강성 당원 결집’으로 잡았기 때문이다. 김 후보는 23일 안 의원과 오찬을 진행한 뒤 “힘을 합쳐서 내년 지방선거를 이기는 방법을 찾아내야 하지 않냐는 이야기를 주로 했다”고 말했고, 이후에는 한 전 대표를 치켜세우며 이른바 ‘갈 곳 잃은 친한계’와 찬탄 진영 표심 공략에 적극적으로 나섰다.
반면 전당대회 국면을 통해 친한계 핵심에서 반한(반한동훈)의 대명사가 된 장 후보는 이른바 ‘윤석열 어게인(again)’ 세력의 핵심인 전 한국사 강사인 전한길 씨를 감쌌던 전략을 결선에서도 이어 나갔다. 장 후보는 “‘윤 어게인’이든 전한길 씨든 우리와 생각이 일부 다른 면이 있다고 하더라도 국민의힘을 사랑하거나 자유민주주의를 지켜야겠다는 우파 시민 어떤 분과도 연대하겠다”며 “반국가 세력을 막아내야 한다는 게 윤 어게인의 가장 큰 주장”이라고 했다. 이른바 ‘내부총질 배신자 정리’ 프레임을 내세워 당심이 앞서는 선거룰(책임 당원 투표 80%+국민의힘 지지층·무당층 상대 여론조사 20%)을 최대한 활용해 강성 당원 지지를 결집시키는 전략으로 풀이된다.
양 후보의 노선 경쟁이 선명해지자 외곽 진영의 신경전도 치열하게 진행됐다. 친한계 우재준 청년최고위원 당선자는 이날 “화합의 메시지를 내는 사람이 더 유리할 것”이라며 김 후보에게 힘을 실었다. 반면 강성 유튜버들은 김 후보를 비판하며 장 후보를 지원했다. 전 씨도 자신의 유튜브 채널에서 “한 전 대표와 손을 잡으면 김 후보는 스스로를 제2의 한 전 대표로 만드는 길에 들어선다”고 주장했다.
두 후보의 상반된 전략이 어떤 결과로 이어질지는 미지수다. 국민의힘의 한 관계자는 “단순히 생각하면 외연을 확장해야 표가 늘어나고 승리 가능성이 커지는 게 맞지만, 이번 선거에선 반탄 강성 당원들의 ‘역결집’이 나타날 가능성 역시 크다”며 “친한계의 결집, 반탄 진영의 역결집 중 어느 쪽이 더 세느냐에 따라 결과가 갈릴 것”이라고 했다.
