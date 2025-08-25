정청래 “대통령은 여야 아울러야…난 與대표로 궂은 일”

李 ‘반탄 국힘 대표와도 대화’에 鄭 “당연하고 옳은 말씀”
더불어민주당 정청래 대표는 25일 ‘대통령은 야당 대표와 대화해야 한다’는 이재명 대통령의 발언에 대해 “당연한 말씀”이라며 “나는 여당 대표로서 궂은 일, 싸울 일을 하는 거다. 따로 또 같이”라고 했다. 국민의힘은 “대통령의 메시지가 진정성을 얻으려면 말이 아니라 행동으로 보여야 한다”고 했다.
정 대표는 이날 페이스북에 올린 글에서 “‘정청래와 다르다는 이재명 “새 야당 대표와 대화하겠다”’는 기사 제목을 인용하며 “옳은 말씀”이라고 이 대통령의 발언을 평가했다. 그러면서 “(이 대통령은) 대한민국 대통령으로서 여야를 다 아울러야 한다”고 덧붙였다.
반면 국민의힘은 논평에서 ‘굿캅(좋은 경찰) 배드캅(나쁜 경찰) 역할 분담론’을 꺼내며 이 대통령의 발언을 비판했다. 함인경 대변인은 “대통령은 손을 내미는 척하고, 민주당은 주먹을 휘두르는 이 익숙한 ‘굿캅 배드캅 쇼’, 결국 같은 팀의 각본 아닌지 국민은 묻고 있다”며 “협치는 말로만 쌓아 올리는 공염불이 아니다”고 했다.
그러면서 함 대변인은 “기업을 옥죄는 법안을 멈추고 야당과 함께 숙의할 수 있도록 대통령이 나서야 한다”며 “앞에선 손을 내미는 척하지만 뒤에선 규제 족쇄를 씌우는 대통령의 모습에 기업은 경쟁력을 잃고 투자자는 떠나며 결국 국민의 일자리와 삶만 무너질 것”이라고 했다.
앞서 이 대통령은 24일(현지 시간) 일본 도쿄에서 출발해 미국 워싱턴으로 향하는 대통령 공군1호기에서 “여당 대표의 입장과 대통령의 입장은 다르다”며 “(대통령의 입장에서) 대화는 당연히 해야 한다”고 말했다.
이 대통령은 정 대표의 상황에 대해선 “(야당 대표와) 대화를 할 거냐, 그러니까 탄핵에 반대하는, 내란에 동조한 것 같은 정치인 지도 그룹이 형성되면 그냥 용인할 거냐, 그 말이 아니냐”며 “참 어려운 문제다. 정 대표도 그런 고민이었을 것 같다”고 했다.
다만 이 대통령은 “대통령 입장에서는 그런 사람들이 뽑힌다고 하더라도 (그 사람을) 뽑은 사람들은 국민”이라며 “공식적인, 법적인 야당의 대표가 법적인 절차를 거쳐서 선출되면 대화해야 한다. 당연히 대화해야 한다”고 했다.
그러면서 이 대통령은 “저는 여당의 도움을 받아서 여당의 입장을 가지고 대통령 선거에 이긴 건 맞는데, 당선돼서 국정을 맡는 순간부터는 여당을 대표하는 게 아니라 국민을 대표해야 한다”며 “여당이든 야당이든, 물론 여당과 좀 더 가깝긴 하지만, 좀 더 의지, 협력하는 관계가 깊기는 하지만 야당은 배제해서는 안 되는 게 당연하다”고 했다.
이 대통령은 “거기(민주당과 국민의힘)는 당대당으로 경쟁하는 입장”이라며 “저는 국정을, 양자를 다 통합해 국민의 입장에서 대한민국 전체를 지휘해야 될 입장이니까 좀 다를 수 있다”고 했다.
이 대통령의 발언은 ‘정 대표의 경우 국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표와 서로 인사도 안 하는 사이로 아는데, 어떻게 생각하느냐’는 취재진의 질문에서 나왔다.
정 대표는 최근 “악수도 사람하고 악수하는 것”이라며 국민의힘과의 대화 불가 입장을 강조했다. 정 대표는 “불법 계엄 내란에 대한 (국민의힘의) 대국민 사과와 진솔한 석고대죄가 기본으로 있어야 한다”는 입장이다.
정 대표와 송 비대위원장은 15일 제80주년 광복절 경축식에서 옆자리에 앉았지만 악수는커녕 눈도 마주치지 않았다고 송 비대위원장은 밝혔다.
송 비대위원장은 “정 대표가 내 옆에 앉았는데, 쳐다보지도 않더라”며 “그 사람(정 대표)이 ‘사람하고 악수한다’는 이상한 얘기를 했던데, 저도 똑같다”고 했다. 그러면서 “저도 사람하고 대화한다”며 “더이상 얘기할 게 필요 없을 것 같다”고 했다.
