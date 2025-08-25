김문수 “한동훈은 우리당 자산” vs 장동혁 “외부 敵 50명보다 내부 1명이 더 위험”

새로운 당 대표 선출을 하루 앞둔 국민의힘이 ‘한동훈 변수’로 시끄럽다. 결선에 진출한 김문수·장동혁 후보(가나다순)는 모두 ‘반탄(탄핵 반대)’ 주자다. 그런데 ‘찬탄(탄핵 찬성)’ 한동훈 전 대표를 두고 서로 다른 자세를 보이고 있다. 김 후보는 “한 전 대표는 우리 당의 자산”이라며 포용하겠다는 뜻을 공언하고 있다. 반면 장 후보는 “내부의 적 1명이 훨씬 더 위험하다”며 선을 긋고 있다.
두 결선 주자의 의견이 극명하게 갈리기 시작한 것은 23일 한 전 대표의 페이스북 메시지가 공개되면서부터다. 한 전 대표는 반탄 주자만 남은 전당대회를 두고 “차악을 뽑아달라”고 밝혔다. 이후 정치권에서는 한 전 대표가 지목한 ‘차악’이 김 후보라는 해석이 나오기 시작했다. 김 후보와 한 전 대표의 연대설에 대한 이야기도 흘러나오기 시작했다.
때마침 김 후보가 TV토론에서 한 전 대표와 한국사 강사 전한길 씨 중 누구를 공천하겠냐는 질문에 “전 씨 대신 한 전 대표를 공천하겠다”고 발언한 것도 논란에 불을 지폈다. 김 후보의 태도에 보수 유튜버들은 “야합”이라고 강하게 비판했고, 장 후보도 TV토론에서 “한 전 대표 대신 전 씨를 공천하겠다”고 맞불을 놓았다.
‘한동훈 변수’는 장외 여론전으로도 번지고 있다. 고성국TV는 25일 유튜브 방송에서 “김 후보가 한동훈을 공천하겠다고 한 발언에 충격받고 청심환을 찾는 분까지 있었을 것”이라고 비판했다. 이에 한 전 대표 팬카페 ‘위드후니’에서는 “온건파인 김문수로 투표하자”는 글들이 올라오고 있다.
이러한 가운데 결선 하루 전날까지도 김 후보는 “당을 통합할 수 있는 포용과 단합의 리더십이 필요하다”며 찬탄 진영과 함께 하겠다는 의지를 분명히 하고 있다. 반면 장 후보는 채널A ‘정치시그널’에서 “밖에 있는 50명의 적보다 안에 있는 적 1명이 훨씬 더 위험하고 조직을 망가뜨리기 쉽다고 생각한다”며 각을 세우고 있다.
국민의힘 내부에서는 두 주자의 다른 선택이 어떤 결과를 낳을 지 주목하고 있다. 이와 맞물려 한 전 대표의 ‘차악 선택’ 독려가 그의 내년 국회의원 보궐 선거 또는 지방선거 출마 가능성에 어떤 변수를 만들어낼 수 있을 지 관심이 쏠리고 있다.
댓글 0