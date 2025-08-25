동아일보

김문수 “한동훈은 우리당 자산” vs 장동혁 “외부 敵 50명보다 내부 1명이 더 위험”

  • 동아일보

  • 입력 2025년 8월 25일 14시 14분

코멘트

글자크기 설정

韓 “차악 뽑아달라”에 金지목설…연대론도 솔솔

국민의힘 당 대표 선거 결선에 진출한 김문수, 장동혁 후보가 23일 오후 서울 채널A 광화문 스튜디오에서 열린 방송토론에 앞서 악수를 하고 있다. 국민의힘은 24일부터 이틀동안 진행되는 당원 투표와 여론 조사를 거쳐, 26일 최종 당대표를 선출한다. 2025.08.23. [서울=뉴시스]
크게보기
국민의힘 당 대표 선거 결선에 진출한 김문수, 장동혁 후보가 23일 오후 서울 채널A 광화문 스튜디오에서 열린 방송토론에 앞서 악수를 하고 있다. 국민의힘은 24일부터 이틀동안 진행되는 당원 투표와 여론 조사를 거쳐, 26일 최종 당대표를 선출한다. 2025.08.23. [서울=뉴시스]
새로운 당 대표 선출을 하루 앞둔 국민의힘이 ‘한동훈 변수’로 시끄럽다. 결선에 진출한 김문수·장동혁 후보(가나다순)는 모두 ‘반탄(탄핵 반대)’ 주자다. 그런데 ‘찬탄(탄핵 찬성)’ 한동훈 전 대표를 두고 서로 다른 자세를 보이고 있다. 김 후보는 “한 전 대표는 우리 당의 자산”이라며 포용하겠다는 뜻을 공언하고 있다. 반면 장 후보는 “내부의 적 1명이 훨씬 더 위험하다”며 선을 긋고 있다.

김문수 국민의힘 대통령 후보가 제21대 대통령 선거를 하루 앞둔 2일 오후 서울 중구 서울시청 앞 광장에서 열린 ‘울려라 함성, 들어라 승리의 메아리’ 피날레 유세에서 한동훈 전 대표와 손을 맞잡고 있다. 2025.6.2/뉴스1
크게보기
김문수 국민의힘 대통령 후보가 제21대 대통령 선거를 하루 앞둔 2일 오후 서울 중구 서울시청 앞 광장에서 열린 ‘울려라 함성, 들어라 승리의 메아리’ 피날레 유세에서 한동훈 전 대표와 손을 맞잡고 있다. 2025.6.2/뉴스1


두 결선 주자의 의견이 극명하게 갈리기 시작한 것은 23일 한 전 대표의 페이스북 메시지가 공개되면서부터다. 한 전 대표는 반탄 주자만 남은 전당대회를 두고 “차악을 뽑아달라”고 밝혔다. 이후 정치권에서는 한 전 대표가 지목한 ‘차악’이 김 후보라는 해석이 나오기 시작했다. 김 후보와 한 전 대표의 연대설에 대한 이야기도 흘러나오기 시작했다.

때마침 김 후보가 TV토론에서 한 전 대표와 한국사 강사 전한길 씨 중 누구를 공천하겠냐는 질문에 “전 씨 대신 한 전 대표를 공천하겠다”고 발언한 것도 논란에 불을 지폈다. 김 후보의 태도에 보수 유튜버들은 “야합”이라고 강하게 비판했고, 장 후보도 TV토론에서 “한 전 대표 대신 전 씨를 공천하겠다”고 맞불을 놓았다.

한동훈 국민의힘 총괄선대위원장이 22일 오전 충남 보령시 서천군 장동혁 후보 선거사무소 개소식에서 장 후보와 함께 지지자들을 향해 인사하고 있다. 2024.3.22/사진공동취재단
크게보기
한동훈 국민의힘 총괄선대위원장이 22일 오전 충남 보령시 서천군 장동혁 후보 선거사무소 개소식에서 장 후보와 함께 지지자들을 향해 인사하고 있다. 2024.3.22/사진공동취재단
‘한동훈 변수’는 장외 여론전으로도 번지고 있다. 고성국TV는 25일 유튜브 방송에서 “김 후보가 한동훈을 공천하겠다고 한 발언에 충격받고 청심환을 찾는 분까지 있었을 것”이라고 비판했다. 이에 한 전 대표 팬카페 ‘위드후니’에서는 “온건파인 김문수로 투표하자”는 글들이 올라오고 있다.

이러한 가운데 결선 하루 전날까지도 김 후보는 “당을 통합할 수 있는 포용과 단합의 리더십이 필요하다”며 찬탄 진영과 함께 하겠다는 의지를 분명히 하고 있다. 반면 장 후보는 채널A ‘정치시그널’에서 “밖에 있는 50명의 적보다 안에 있는 적 1명이 훨씬 더 위험하고 조직을 망가뜨리기 쉽다고 생각한다”며 각을 세우고 있다.

국민의힘 내부에서는 두 주자의 다른 선택이 어떤 결과를 낳을 지 주목하고 있다. 이와 맞물려 한 전 대표의 ‘차악 선택’ 독려가 그의 내년 국회의원 보궐 선거 또는 지방선거 출마 가능성에 어떤 변수를 만들어낼 수 있을 지 관심이 쏠리고 있다.

#국민의힘#당 대표 선출#반탄#찬탄#한동훈
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0