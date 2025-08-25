주한미군 조정 예고한 美, 전략자산 F-35 2종 10여대 韓 전개

최근 전북 군산 공군기지에 미 전략자산인 F-35A와 F-35B 등 스텔스 전투기 2종이 잇달아 전개된 것으로 확인됐다. 이 전투기들은 한미 을지 자유의방패(UFS) 연습에 참여해 연합 공중훈련을 진행하고 있다. F-35A는 일주일 전 일본 오키나와 가데나 기지, F-35B는 한 달 반 전 일본 이와쿠니 기지에서 각각 날아왔다고 한다. 배치 규모는 최소 10대 이상으로 알려졌다. 군산 기지에서 가데나 기지는 약 1070km, 이와쿠니 기지는 약 550km 떨어져 있다. 주일미군의 F-35 전력이 한반도 유사시 최단 시간 증원되는 미 전략자산임을 보여주는 것.
주한미군은 22일 F-35B의 훈련 취재차 군산기지를 찾은 동아일보에 “스텔스 전투기 2종의 전진 배치를 통해 북한 도발 등 잠재적 위협을 억제하고, 연합방위태세를 한층 강화하는 효과가 기대된다”고 했다.
● 5세대 스텔스 전투기 10여 대 전개
22일 오전 보안검색을 거쳐 도착한 기지 내 격납고 앞. 5, 6개의 격납고 안에 F-35B가 있었고, 보호 헬멧을 쓴 정비요원들이 비행 전 사전 점검에 한창이었다. 조종사가 캐노피(조종석 덮개)를 열고 착석한 뒤 곧 전투기 엔진에 시동이 걸렸다. 귀마개를 했지만 바로 옆 사람의 고함도 안 들릴 만큼 커다란 굉음이 울렸다. 최종 점검을 마친 4대의 F-35B는 격납고를 서서히 빠져나와 활주로 이륙 지점에 도착한 뒤 활주로를 박차고 하늘로 솟구쳤다.
F-35 기종은 F-22 랩터와 함께 현존 최강 5세대 전투기로 꼽힌다. 스텔스 성능과 첨단 센서, 실시간 네트워크 능력이 결합된 5세대 전투기는 전투와 감시정찰, 전자전, 지휘통제 임무까지 수행할 수 있다. 레이더에 포착되지 않고 적진에 은밀하게 침투해 핵심 표적을 초정밀 유도무기로 타격할 수 있는 것. 군 소식통은 “F-35 A·B의 한반도 전개는 북한 도발 억지는 물론이고, 대중 견제 효과도 거둘 수 있다”고 했다.
우리 공군도 운용 중인 F-35A는 대북 킬체인(선제 타격)의 핵심 전력이다. 유사시 은밀하게 적진 깊숙이 침투해 북한의 핵·미사일 발사 체계와 같은 핵심 표적을 제거할 수 있기 때문이다.
지상에서 출격하는 F-35A와 달리 F-35B는 헬기처럼 수직 이착륙이 가능해 항공모함, 대형 상륙함에서 운용할 수 있다. F-35B 파일럿이자 미 해병전투비행공격대대장인 스티븐 미긴스 중령은 “한국군과의 협력은 우리를 보다 강력한 전력으로 만든다”며 “한반도 전역에서 다양한 임무를 지원하고 완수할 수 있도록 철저한 준비가 돼 있다”고 강조했다.
● 인도태평양 ‘최전선’에 전진 배치
제이비어 브런슨 주한미군사령관은 이달 초 국방부 출입기자단과의 간담회에서 “주한미군은 변화가 필요하고, 그 변화는 숫자(numbers)가 아닌 능력(capabilities)에 초점을 맞추는 것”이라며 5세대(스텔스) 전투기의 한반도 배치를 고려 중이라고 밝힌 바 있다. 그는 당시 5세대 전투기 1대를 4세대 전투기 2대와 동급으로 평가하기도 했다.
이는 향후 주한미군의 규모·역할이 조정되더라도 스텔스 전투기 같은 첨단 전력을 추가 배치해 대북 억지력과 연합방위태세를 유지하겠다는 취지로 해석됐다. 스텔스 전투기 2종이 거의 같은 시기에 한반도에 전개된 것이 이런 구상을 점검, 시현하는 차원이 아니냐는 관측이 나온다.
주한 미 공군 제8전투비행단이 주둔 중인 군산기지에서 직선거리로 휴전선은 약 200km, 중국 본토는 가깝게는 약 350km에 불과하다. 인도태평양 지역에서도 사실상 ‘최전선’에 스텔스 전투기 2종이 배치된 셈이다.
캐서린 개키 미 8전투비행단장(대령)은 “5세대 전투기를 한국에 전개하는 것은 준비 태세와 동맹 간 협력 측면에서 매우 중요한 의미가 있다”며 “한미 공군이 함께 한반도의 복잡한 전장 환경을 숙달하고, 실전에 대비한 상호 운용성과 작전 능력을 높이는 소중한 기회가 될 것”이라고 했다.
댓글 0