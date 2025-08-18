[단독]특검, 통일교-국힘 당원명단 대조 재시도… 국힘, 비상대기령

김건희 특검이 통일교 교인 명단과 국민의힘 당원 명부를 대조하기 위한 압수수색을 18일 재차 시도할 것으로 전해지자 국민의힘은 비상대기령을 내리고 당사에서 의원총회를 열기로 하는 등 총력 저지에 나섰다. 특검은 통일교 차원에서 조직적으로 국민의힘 당원 가입에 개입했는지 규명한다는 방침이다.
17일 법조계에 따르면 앞서 김건희 특검(특별검사 민중기)은 13일 서울 여의도 국민의힘 당사에 수사관을 보내 전산자료 제출을 협조받아 통일교 압수수색에서 확보한 교인 명단과 국민의힘 당원 명부를 대조하려고 했다. 하지만 국민의힘이 강하게 반발하면서 15시간가량 대치하다 무산됐다.
이 과정에서 특검은 통일교 교인 명단 중 임의로 20명의 신원 정보를 국민의힘에 제공해 대조했다고 한다. 대치가 길어지자 국민의힘 측이 요구한 최소한의 인원을 단순히 순번을 매겨 전달한 것으로, 당원 가입 가능성이 높은지 등은 관계가 없다는 게 특검의 설명이다. 당시 국민의힘은 “특검에서 선별한 20명 중 우리 당원은 한 명도 없었다”며 “500만 명 당원 명부의 압수 시도는 독재 국가에서도 없었던 일”이라고 밝혔다.
특검은 통일교가 2023년 3월 국민의힘 대표 선거에서 윤석열 전 대통령의 최측근인 국민의힘 권성동 의원을 당선시키기 위해 교인들을 조직적으로 동원해 국민의힘 당원에 가입시킨 게 아닌지 확인하고 있다. 특검은 수사 과정에서 국민의힘 전당대회를 앞둔 2022년 11월 윤모 전 통일교 세계본부장이 ‘건진법사’ 전성배 씨에게 ‘전당대회에 어느 정도 필요한가요’라고 보낸 문자메시지를 비롯해 전 씨가 ‘3개월 이상 당비 납부한 권리당원 1만 명 이상을 동원하라’는 취지로 보낸 문자메시지도 확보해 수사를 이어 가고 있다.
특검은 통일교가 교단 차원에서 2022년 3월 20대 대선 직전 지구장들에게 현금 수천만 원씩을 전달한 뒤, 이를 일부 국민의힘 시도당위원장 등 지역 조직을 지원하게 했다는 취지의 진술을 최근 확보한 것으로 전해졌다. 특검 수사가 당원 가입 의혹에서 대선 자금 수사로 확대될 수 있는 대목이다.
