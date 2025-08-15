연일 러시아 ‘러브콜’ 보내는 北 김정은 “북·러 단결 힘 무궁”

김정은 북한 국무위원장이 광복 80주년 경축 행사 연설에서 러시아와의 협력을 강조했다.
15일 조선중앙통신은 김 위원장이 전날 평양 개선문 광장에서 열린 ‘조국해방 80돌 경축대회’에서 연설했다고 보도했다.
김 위원장은 “오늘 조로(북러) 친선관계는 력사에 전무한 동맹관계로 발전되고 있으며 신나치즘 부활을 저지시키고 주권과 안전, 국제적 정의를 수호하기 위한 공동의 투쟁 속에서 공고화되고 있다”고 했다.
그는 “우리 두 나라는 언제 어느 때나 력사의 옳은 편에 서 있었으며 오늘도 패권을 반대하고 공평과 정의를 요구하는 인류 지향과 요구를 견결한 투쟁으로써 대변하고 있다”고 말했다.
이어 “조선과 로씨야(러시아)는 지금 나라의 존엄과 주권, 세계 평화와 안정을 위한 투쟁의 한 전호에서 또다시 정의의 력사를 창조하고 있다”며 “숭고한 리념과 진정한 우의로 맺어지고 혁명을 피로써 지원하는 력사와 전통을 주추로 하고 있는 조로 단결의 힘은 무궁하다”고 강조했다.
이날 광복절 계기 첫 공개연설을 한 김 위원장은 한국와 미국에 대한 언급을 하지 않았다.
이날 행사에는 북한 최고인민회의 초청으로 방북한 뱌체슬라프 볼로딘 러시아 하원 의장 대표단과 안드레이 말리쉐프 러시아 문화성 차관 등이 참석했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
