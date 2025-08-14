동아일보

‘윤리위 출석’ 전한길 “난 가해자 아닌 피해자…출당 징계땐 따를것”

  • 입력 2025년 8월 14일 11시 46분

전한길 전 한국사 강사가 14일 오전 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 중앙윤리위원회 회의에 출석하고 있다. 윤리위는 이날 회의를 열고 지난 대구·경북 합동 연설회에서 일부 후보를 향해 ‘배신자’라고 연호하며 소란을 일으킨 전 씨에 대한 징계 수위를 확정할 예정이다. 2025.8.14/뉴스1
대구·경북(TK) 합동연설회에서 일명 “배신자” 소동을 일으킨 전 한국사 강사 전한길 씨가 국민의힘 윤리위원회 심의에 출석했다.

전 씨는 14일 오전 당 중앙당사 앞에서 기자들과 만나 “저는 가해자가 아니라 피해자다. 저만 이렇게 출석하는 건 억울하다”며 “지금 전당대회 기간인데 징계를 한다느니 이런 건 옳지 않고 시점도 적절하지 않은 것 같다”고 말했다.

그는 “언론에 알려진 것처럼 소란은 전한길이가 일으킨 게 아니라 최고위원 후보가 전한길을 공격하고 저격했기 때문에, 정당하게 평당원으로서 ‘배신자’라고 칭호를 한 것”이라며 “제가 오히려 피해자인데 가해자로 잘못 알려진 걸 소명하려고 한다”고 주장했다.

그러면서 “현재 전당대회 아닌가. 어제는 국민의힘 중앙당사가 특검으로부터 압수수색을 당했다. 이런 위기 속에서 굳이 전한길에 대해 전광석화처럼 조치를 취하는 건 시기도 적절하지 않다”고 덧붙였다.

그는 “혹시라도 출당 징계를 당한다면 조치에 따르겠다. 우리끼리 싸우면 옳지 않다. 법적으로 소송할 생각이 전혀 없다”며 “다만 새 지도부에서 복당이나 명예 회복이 될 수 있는 기회를 줄 거라고 믿는다”고 말했다.

당대표 지지 후보로 장동혁 후보를 꼽은 것에 대해서는 “어제 (장 후보의 연설을) 울면서 들었다. ‘윤 어게인’은 윤석열 전 대통령의 직무 복귀보다, 그 가치를 계승하는 것”이라며 “한미동맹·자유민주주의 수호, 법치, 공정 등 보수주의 국가를 만들어가는 것”이라고 했다.

이날 전 씨는 윤리위에 출석하며 당사 1층에서 무기한 농성 중인 김문수 후보를 만나 “이번 압수수색은 이재명 정권의 총통 독재로 가는 민낯이라고 생각한다”며 응원하기도 했다.

앞서 전 씨는 8일 국민의힘 대구·경북 합동연설회에서 찬탄(탄핵 찬성) 진영 후보들에게 “배신자” 구호를 외치도록 당원들을 선동한 이후 연설회장 출입이 금지됐다.

이에 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 9일 전 씨에 대한 징계 절차 개시를 요구했고, 11일에도 “죄질이 매우 엄중하다”며 강경 대응을 시사했다.

하지만 국민의힘 여상원 중앙윤리위원장은 11일 회의 후 기자들과 만나 “전 씨에게 징계 개시 사실을 알리고 소명하려면 하라는 통지를 서면으로 보내기로 했다”며 징계를 뒤로 미뤘다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
