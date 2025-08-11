국힘 윤리위, 전한길 징계 결론 못내…“14일 소명 듣고 결정”

국민의힘 윤리위원회가 전당대회 합동연설회에서 ‘윤석열 어게인(again)’을 주장하며 선동에 나선 한국사 강사 출신 전한길 씨에 대한 징계 절차에 돌입했다. 당초 이날 징계 결과가 나올 것이란 전망이 있었으나 윤리위는 절차상의 이유로 결과를 내진 않았다. 윤리위는 14일 다시 회의를 개최하기로 했다.
국민의힘 여상원 윤리위원장은 이날 오전 서울 여의도 당사에서 기자들과 만나 “예상과 달리 결과를 낼 수 없는 사정이 있다”며 이같이 밝혔다. 윤리위는 같은 날 오전 10시 30분부터 전 씨 징계와 관련한 회의를 개최했다. 앞서 전 씨는 8일 대구·경북 합동연설회에서 찬탄(탄핵 찬성) 진영 후보 연설 도중 당원들이 “배신자” 구호를 외치도록 선동했고, 이후 장내 분위기가 격화하면서 당원들이 서로를 향해 고성과 욕설을 내뱉는 소동이 벌어졌다. 이에 당 지도부는 전 씨에 대해 윤리위 차원의 징계를 요청했다.
여 위원장은 “오늘 한 것은 징계개시 결정”이라며 “징계 개시 결정을 윤리위원 의결로 했다”고 밝혔다. 이어 “개시 결정하면 당사자한테 서면으로 소명 자료 제출과 필요하면 본인이 윤리위 출석해서 입장을 밝힐 수 있는 기회 주는 공문을 서면으로 보낸다”며 “그걸 오늘 오후에 전 씨에게 보내기로 했다”고 설명했다. 여 위원장은 해당 절차가 2~3일가량 소요된다고 봤다. 그는 “(절차가 끝난 뒤인) 14일 오전 10시 30분에 윤리위를 다시 개최한다”며 “그날 징계를 할 것이냐 말 것이냐를 결정하게 될 것”이라고 말했다.
징계 결과가 14일 회의에서 나올지는 미지수다. 여 위원장은 “반드시 그날 징계 결과가 나온다고 100% 장담할 수 없다”며 “그렇지만 지금까지 나온 자료 결과 보면 그때 징계 수위가 나오지 않을까”라고 내다봤다. 윤리위가 전 씨 사태를 해당(害黨) 행위로 판단할 경우 ▲제명 ▲탈당 권유 ▲당원권 정지 ▲경고 중 징계 수위를 의결할 수 있다. 여 위원장은 “위원장 아닌 위원으로서 의견인데 (징계 수위가) 가볍지만은 않지 않겠느냐”면서도 “개인적 의견”이라고 부연했다.
윤리위는 전 씨의 ‘배신자’ 발언이나 ‘특정 후보 박수 유도’ 등의 행동보다는 민주적인 절차를 무시한 행위를 징계의 주요 원인으로 판단하고 있다. 여 위원장은 “전 씨는 당원으로 들어온 게 아니고 유튜버, 기자로 들어왔고 그들은 그런 발언 권한이 없다”며 “있다고 하더라도 선관위 진행하는 위원장 허락을 얻어서 할 수 있지만 아마 허락 안 됐을 것이다”고 했다.
이어 “권한 없는 사람이 하면 참석자 모두 얘기할 수 있으니 합동토론회 난장판이 될 것”이라며 “그러니까 민주적 절차를 말하는 건, 아무리 옳은 말 해도 절차를 지켜야 한다는 것이고 만약 절차가 무너지면 ‘만인에 의한 만인 투쟁’이 된다”고 강조했다.
윤리위는 전 씨가 다른 당원이나 징계대상자보다 불리한 대우를 받아서는 안 된다는 입장이다. 여 위원장은 “그동안 징계대상자들은 (본인에게) 소명 절차 주지 않고 윤리위가 자의적으로 (결론 내린다는) 주장을 하는 사람들이 있다”며 “전 씨도 할 말 많을 것이고 본인에게 소명 기회를 주는 게 좋을 것”이라고 했다.
전 씨에 대해 ‘당 중앙윤리위까지 나서 징계 절차를 밟아야 할 필요가 있냐’는 당내 의견도 있었다. 여 위원장은 이에 대해 “그동안 전당대회에서 고성방가, 욕설한 사람에 대해 형사책임, 선거관리위원회 제지 등으로 처리했는데, 중앙 윤리위까지 온 경우는 없었다”며 “이에 대해 ‘과연 우리가 해야 하나’라는 의견이 있었지만, 전 씨는 상징적 의미가 있다고 봤다”고 말했다.
