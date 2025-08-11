동아일보

조경태 “계엄해제 표결때 당 지도부 혼선 빚어…당내 내란동조 세력 존재”

  • 입력 2025년 8월 11일 08시 29분

내란 특검 참고인 출석

국민의힘 당대표 후보에 출마한 조경태 의원이 11일 오전 내란특검 사무실이 마련된 서울 서초동 서울고등검찰청에서 참고인 조사를 받기 위해 출석하며 취재진 질의에 답변하고 있다. ⓒ News1
국민의힘 당권 주자인 조경태 의원이 11일 12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사 중인 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)에 참고인 신분으로 출석했다.

조 의원은 이날 특검팀이 있는 서울 서초구 서울고검에 출석하면서 ‘표결 당일 당 지도부가 상황을 어떤 식으로 전달했었느냐’는 취재진의 질문에 “단체 톡방(카카오 채팅방)에서 대화들이 서로 엉켰던 것 같다”며 “어쨌든 혼선을 빚어준 것은 틀림이 없다. 저는 바로 국회로 들어갔다”고 밝혔다.

특검팀은 비상계엄 사태 직후 국회의 계엄 해제 표결 당시 상당수 국민의힘 의원이 참석하지 못한 배경에 윤석열 전 대통령과 추경호 당시 국민의힘 원내대표 등 지도부가 관여했을 것이라고 보고 있다. 조 의원의 이날 발언은 특검팀의 수사에 힘을 싣는 것일 수 있다. 조 의원은 당시 표결에 참여한 국민의힘 의원 18명 중 한 명이다.

조 의원은 또 수사에 응하게 된 계기에 대해 “저는 헌법기관의 일원으로서 대한민국 국민의 안전과 생명을 지켜야 할 의무가 있다”며 “여기에 대한 진실을 제가 알고 있는 범위 그리고 제가 경험한 부분을 소상히 말씀드리기 위해서 이 자리에 섰다”고 말했다.

그는 이어 “아직도 내란은 끝나지 않았다고 본다”며 “당내에 내란 동조 세력이 존재하고 있다는 생각을 많이 한다”고 했다. 조 의원은 “‘윤 어게인’을 아직까지도 주창하는 세력들은 내란 동조 세력”이라며 “이 세력들은 빨리 우리 당을 떠나주길 바라고 그렇지 않다면 제가 당 대표가 돼서 이들을 몰아내도록 하겠다”고 밝혔다.

박성진 기자 psjin@donga.com
