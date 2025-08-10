“한일 정상회담, 23일경 도쿄서 개최 조율중”

한국과 일본 정부가 양국 정상회담을 23일경 일본 도쿄에서 여는 방향으로 조율 중인 것으로 전해졌다.
10일 복수의 외교 소식통에 따르면 한국 정부는 이재명 대통령이 방미 전에 일본을 방문하는 것을 일본 정부와 논의하고 있다. 한미 정상회담 전에 한일 정상회담을 갖는 방안을 추진하는 건 이재명 정부로 정권이 교체된 뒤에도 한일 관계가 원만하다는 것을 한미일 협력을 강조하는 미국에 보여주려는 의도가 있는 것으로 전해졌다. 한미 정상회담은 25일경 미국 워싱턴에서 갖는 것을 양국이 조율하고 있는 것으로 알려졌다.
앞서 아사히신문은 9일 일본 정부 관계자를 인용해 23일경 한일 정상회담 개최설을 전했다. 또 “(이 대통령이) 방미 전에 일본을 방문해 대일 중시의 자세를 보이려는 목적이 있는 것으로 보인다”고 진단했다. 같은 날 요미우리신문도 “양국 정부가 23일을 축으로 정상회담을 여는 것을 검토하고 있다”며 “이 대통령이 일본과 미국을 잇달아 방문해 한미일 협력을 중시하는 자세를 강조하려 한다”고 전했다.
다만 대통령실은 순방 일정에 대해 “아직 확정된 일정은 없다”는 입장이다. 강유정 대통령실 대변인은 9일 브리핑에서 관련 질문에 “한일 정상회담과 한미 정상회담 전부 다 아직은 (관련 국가와의) 교감 속에서 일정을 조율 중이고, 확정된 일정은 없다”며 “일정이 확정되는 대로 공지하도록 하겠다”고 답했다.
이 대통령이 일본을 방문하면 취임 후 첫 방일로 양국 정상 간 ‘셔틀 외교’도 재개되는 것이다. 앞서 이 대통령과 이시바 시게루(石破茂) 일본 총리는 6월 17일 주요 7개국(G7) 정상회의 참석차 방문한 캐나다 캐내내스키스에서 첫 정상회담을 가졌다. 당시 두 정상은 셔틀 외교의 중요성에 대해 인식을 같이했고 재개하는 데도 동의했다.
