우원식 국회의장, 내란특검 참고인 조사 출석

우원식 국회의장이 12·3 비상계엄 관련 내란·외환 사건을 수사하는 내란 특검팀(특별검사 조은석)에 참고인 신분으로 출석했다.
우 의장은 이날 오전 9시40분경 특검팀 사무실이 있는 서울 서초구 서울고검 청사에 출석했다.
우 의장은 “지난 비상계엄으로 일어난 내란 사태에 대해 국민들에게 진상을 밝히는 것은 역사적으로 꼭 필요한 책임”이라고 밝혔다.
이어 “서면이나 다른 방식으로 조사할 수 있는데 국회의장이 직접 출석해 진상을 밝히는 데 협조하는 것이 특검을 출범시킨 정신에 맞는다고 생각해서 출석하게 됐다”고 말했다.
그러면서 “국회는 비상계엄을 통해 침탈당한 기관이기도 하고 헌법과 법률에 따라 국민과 함께 비상계엄을 해제시킨 기관”이라며 “오늘 진술을 통해 비상계엄 관련 법적, 정치적 정의를 바로 세우는 일에 의장으로서 최선의 책임을 다하겠다”고 했다.
특검팀은 우 의장을 상대로 지난해 12월 3일 비상계엄 선포 이후 계엄 해제 요구 결의안 표결 전후 국회 상황 등을 조사할 것으로 보인다. 우 의장은 비상계엄 당시 국회 비상계엄 해제 요구안 결의까지 국회를 관리했다. 또 당시 국민의힘 지도부 차원의 표결 방해 행위가 있었는지 조사할 것으로 보인다.
앞서 특검팀은 그간 국회 의결 방해 의혹과 관련해 지난달 15일 김민기 국회 사무총장을 피해자 겸 참고인으로 소환해 비상계엄 해제 당시 양당의 상황에 대해 집중 질문했다.
지난달 30일엔 계엄 해제 요구 결의안 표결에 참여한 김상욱 더불어민주당 의원을 참고인 신분으로 소환조사했다. 국회 의결 방해 의혹과 관련해 첫 현역 의원 조사였다.
특검팀은 안철수 국민의힘 의원에게도 참고인 신분 소환을 요청했지만, 안 의원이 반발하며 불출석 의사를 밝혀 추가 소환 요청은 하지 않을 계획이다.
오는 11일에는 국민의힘 당대표 후보로 출마한 조경태 의원을 참고인 신분으로 불러 조사할 방침이다.
