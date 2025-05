이재명 “주한미군, 美의 대중 봉쇄정책에 중요한 역할”…타임지 인터뷰

(서울=뉴스1) 안은나 기자 = 이재명 더불어민주당 대통령 후보가 제21대 대통령선거 사전투표 첫날인 29일 오후 서울 송파구 잠실야구장 앞 광장에서 지지를 호소하고 있다. (공동취재) 2025.5.29/뉴스1

29일(현지시간) 이 후보와의 단독 인터뷰를 공개한 타임지는 우선 이 후보의 흉기 피습 사건 당시를 거론했다. 이 후보는 인터뷰에서 “(내가 흉기 공격을 당한 것은) 귀를 스쳐지나가는 총알을 견뎌야했던 도널드 트럼프 대통령과 비교하면 충격이 적었다”라고 전했다.타임지는 이 후보의 이야기에 대해 “트럼프 대통령의 잘린 귀가 이 후보의 상처보다 더 심각했다는 주장은 믿기 어렵다”며 “트럼프는 단상에서 의기양양하게 걸어 내려왔고 이 후보는 두 시간에 걸친 경정맥 절단 수술 후 며칠 동안 중환자실에 머물렀기 때문”이라고 말했다.통상협상과 관련해서 이 후보는 “그(트럼프)는 협상과 흥정(negotiation and bargaining)에 뛰어난 스킬을 갖고 있다. 그는 미국 국민의 이익을 대변하는데, 나는 그것이 바람직하다고 생각한다”고 밝혔다. 그러면서 “나도 마찬가지다. 한국 국민의 더 나은 삶과 대한민국의 국익을 위해 그들의 이익을 챙겨야 한다”고 했다.이어 “세계 최대 경제대국과 합의에 도달하는 것이 최우선 과제”라면서 “합리적이고 이성적인 대화를 통해 모두에게 이익이 되는 해결책을 찾는 것이 매우 중요”하다고 말했다.

타임지는 국내 외국인 교수의 발언을 인용하며 이 후보의 당선 가능성이 매우 높아 보인다고 분석하면서도, 당선될 경우 다음 과정이 험난할 것이라고 전망했다. 타임지는 “누가 대통령이 되든 계속 호전적으로 변해가는 북한을 진정시키고(quelling) 침체된 경제를 되살리고, 무역 전쟁을 해쳐나가는 일정이 기다리고 있다”며 “축하할 시간이 많지 않다”고 표현했다.북·미 협상과 관련해서는 “트럼프 대통령이 김정은과 대화에 나서기를 기대하는 것으로 알고 있다. 이는 한반도의 평화와 동북아시아에 도움이 된다”고 밝혔다.이 후보는 “(코리아패싱 관련) 미국과 북한이 직접 대화를 나눈다 하더라도, 특정 경제 협력이나 원조 관련 문제들은 여전히 발생할 수 있다”며 “한국을 배제(sideline)하는 것은 구조적으로 쉽지 않다”고 했다. 향후 북미 대화 과정에서 한국이 소외될 수 있다는 우려에 선을 그은 것이다.‘중국이 대만을 공격할 때 대만을 지원할 것이냐’는 질문에 대해 이 후보는 “외계인이 지구를 침공하려 할 때 그 답을 생각해보겠다(I will think about that answer when aliens are about to invade the earth.)”며 모호한 답변을 내놨다.또한 이 후보는 타임지와의 인터뷰에서 주한미군에 대해 “실제로 미국의 대중국 봉쇄 정책에 매우 중요한 역할을 하고 있다”고 평가했다.타임지는 모든 후보들이 들고 나온 대통령제 관련 개헌에 대해 “(한국은) 전직 대통령 네 명이 수감되고 한 명은 스스로 목숨을 끊었으며 세 명이 탄핵된 안타까운 역사가 있다”며 “이 후보가 개헌에 찬성하지만 이 문제는 또 다른 분열의 원이이 될 수도 있다”고 전망하기도 했다.