유엔 사무총장 후보 5명 제주에 다 모였다

유엔 위기론이 확산하는 가운데 차기 유엔 사무총장 후보자들이 25일 제주에 모여 유엔 개혁과 다자주의 신뢰 회복 구상을 밝혔다.
이날 제주 서귀포시 해비치호텔에서 열린 제21회 ‘평화와 번영을 위한 제주포럼’의 ‘유엔 사무총장 후보자 대담’에는 마리아 에스피노사 전 에콰도르 외교장관, 라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장, 레베카 그린스판 전 코스타리카 부통령, 캐럴린 로드리게스버켓 주유엔 가이아나 대사, 마키 살 전 세네갈 대통령이 참석했다. 또 다른 후보인 미첼 바첼레트 전 칠레 대통령은 영상으로 참여했다. 현재까지 후보로 등록한 6명이 모두 참여한 것이다.
반기문 전 유엔 사무총장은 개회사에서 “유엔 사무총장을 흔히 ‘세계의 대통령’이라고 부르지만 동의하지 않는다”며 “유엔 사무총장은 ‘희생양(scapegoat)’이 될 각오를 해야 한다”고 말했다. 이어 “유엔은 심각한 재정 위기에 처해 있고 권위는 의심받고 있다”며 차기 사무총장이 “무너진 다자주의 신뢰를 재건해야 한다”고 했다.
후보자들은 유엔 위기의 해법을 각기 제시했다. 에스피노사 전 장관은 “신뢰, 성과, 책임성이 필요하다”며 “사무총장은 공정한 중재자로 인식돼야 한다”고 했다. 그로시 사무총장은 “유엔은 여전히 유일한 보편적 글로벌 플랫폼”이라며 유엔 역할론을 강조했다. 그린스판 전 부통령은 “유엔은 유일무이하지만 단독으로 존재할 수는 없다”며 민간·시민사회와의 협력을 강조했다. 로드리게스버켓 대사는 청년들의 인공지능(AI) 거버넌스 참여를, 살 전 대통령은 안보리 개방과 공정한 자본 배분을 요구했다. 바첼레트 전 대통령은 “문제는 다자주의가 필요한가가 아니라, 어떤 종류의 다자주의인가이다”라며 청년 세대의 의사 결정 참여를 강조했다.
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