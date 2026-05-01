AI로 만든 배우-각본, 오스카상 제외

미국 아카데미 시상식(오스카) 측이 인공지능(AI)으로 생성한 출연자와 챗봇 시나리오는 수상 자격이 없다는 규정을 명문화했다.
미국 영화예술과학아카데미(AMPAS)는 내년 개최되는 제99회 아카데미 시상식 규정을 1일(현지 시간) 발표했다. 이에 따르면 연기 부문에선 영화 공식 출연진 명단에 기재되고 인간이 연기한 역할만 심사 대상에 포함된다. AI로 만든 등장인물이나 다른 배우의 모습을 본뜬 출연자는 수상이 불가능하다. 각본 부문에서도 인간이 저술한 시나리오만을 심사 대상으로 명시했다.
다만 아카데미 측이 ‘영화 제작 과정 모두에서 AI가 사용돼선 안 된다’고 한 건 아니다. 아카데미는 “생성형 AI와 기타 디지털 도구는 후보 지명 여부에 긍정적이거나 부정적인 영향을 미치지 않는다”는 지난해 규정을 유지하되, 수상작 선정 시 인간의 창작 관여도를 고려하기로 했다.
김도연 기자 repokim@donga.com
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