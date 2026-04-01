‘밥줄’ 그물 끊고, 화재 선박 8명 살린 선장

지난달 14일 제주 남서쪽 해상에서 조기를 잡던 경남 통영 선적 제237해덕호(24t) 선장 장정길 씨(53·사진)에게 다급한 목소리의 무전이 들려왔다. 해덕호와 3.5km 떨어진 해상에서 조업하던 어선으로부터 구조 요청이 들어온 것.
해경 등에 따르면 화재는 이날 오전 10시 제주 마라도 남서쪽 약 83km 해상에서 조업 중이던 제주 한림 선적 A호에서 발생했다. 10명이 타고 있던 A호 선장은 해경에 신고한 뒤 주변 선박에도 화재 발생 사실을 알리는 무전을 보냈다.
무전을 들은 장 씨는 주저하지 않고 조기를 잡는 1000만 원 상당의 그물을 끊은 뒤 현장으로 향했다. 무거운 그물을 제거한 덕에 해덕호는 단 15분 만에 현장에 도착할 수 있었지만 현장에서는 불길이 치솟고 있었다. 배를 가까이 붙이면 해덕호 역시 화재 위험에 노출될 수 있는 상황.
선원들은 “멀리서 구조하자”며 만류했지만, 장 씨는 인명 피해가 커질 수 있다고 판단해 해덕호를 A호 가까이 붙였고 선원 8명을 구조했다. 장 씨는 “눈앞에서 사람 목숨이 오가는 상황에서 망설일 수 없었다”며 “뱃사람끼리는 사고를 당하면 서로 내 일처럼 돕는다는 암묵적인 규칙이 있다”고 말했다. 고가의 그물을 끊은 것을 두고서는 “돈이 문제가 아니었다. 사람부터 살려야 했다”고 했다.
제주해경은 31일 “장 씨의 신속한 판단으로 인명 피해를 크게 줄일 수 있었다”며 해양경찰청 명의의 감사장을 전달했다. 해경 관계자는 “장 선장이 자신의 선박을 사고 선박에 직접 계류해 선원 8명을 신속히 구조하고, 이후 실종자 2명 수색에도 자발적으로 참여했다”고 밝혔다.
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