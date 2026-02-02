한화모멘텀, 홍순재 신임 대표이사 내정

한화모멘텀은 2일 신임 대표이사로 홍순재 전 한화비전 글로벌사업운영실장(52·사진)을 내정했다고 밝혔다. 홍 신임 대표는 1996년 삼성항공(한화비전 전신)에 입사해 한화비전 경영지원실장, 글로벌사업운영실장 등을 지냈다. 최근에는 한화비전 미래혁신태스크포스(TF)에서 그룹 내 테크 솔루션 부문의 신사업 발굴을 주도했다.

