현대차, 한국문화 알릴 다큐 후원… CNN 통해 상반기 전 세계에 방영

현대자동차가 CNN과 협력해 한국 문화를 심층 조명하는 다큐멘터리 시리즈를 전 세계에 선보인다.
현대차는 CNN의 해외 사업을 총괄하는 CNN 인터내셔널 커머셜(CNNIC)과 수년간 이어온 파트너십을 바탕으로 올 상반기(1∼6월) 방영할 CNN 오리지널 시리즈 ‘케이-에브리싱(K-Everything)’을 단독 후원한다고 28일 밝혔다.
이 작품은 세계적 신드롬을 일으킨 K컬처의 창의성과 저력을 진정성 있게 탐구하는 4부작 다큐멘터리다. 토니상 후보에 지명된 바 있는 배우 겸 감독 대니얼 대 킴이 총괄 프로듀서 및 진행을 맡아 한국 문화가 가진 혁신의 근원적 원동력을 조명한다.
각 에피소드는 음악, 영화, 음식, 뷰티를 주제로 구성된다. 가수 태양, 배우 이병헌, 미슐랭 3스타 셰프 코리 리, 슈퍼모델 아이린 킴 등 각 분야를 대표하는 인물들이 출연해 자신들의 경험을 바탕으로 한국 문화만이 가진 특별한 가치를 소개할 예정이다.
