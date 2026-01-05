크래프트하인즈코리아, 신임 이영권 대표이사 공식 선임

20년 이상 소비재 업계 경험 갖춘 전문 경영인

이영권 크래프트하인즈코리아 대표이사
크래프트하인즈코리아는 5일 이영권 신임 대표이사(Country Manager, Korea)를 선임했다고 밝혔다.

이영권 신임 대표이사는 20년 이상 국내외 소비재 업계에서 경험을 쌓아온 전문 경영인이다. BIC 프로덕트코리아(BIC Product Korea) 와 로투스베이커리즈코리아(Lotus Bakeries Korea)의 대표이사를 거쳐, 일신국제무역에서 최고운영책임자(Chief Operating Officer)로 재직하면서 리콜라(Ricola), 트와이닝(Twinings), 캠벨(Campbell‘s) 등 글로벌 브랜드의 국내 운영을 총괄했다.

앤더슨 카르네이로(Anderson Carneiro) 크래프트하인즈북동아시아 총괄 대표는 “이영권 대표이사는 한국 시장에 대한 깊은 이해와 검증된 리더십을 갖춘 인물”이라며 “그의 합류를 통해 크래프트하인즈코리아가 지속적인 성장을 이어갈 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

한편, 크래프트하인즈코리아는 앞으로도 ’삶을 맛있게(Let’s Make Life Delicious)‘라는 글로벌 슬로건 아래 한국시장에서의 장기적인 사업 기반을 강화하고, 고객과 파트너사와의 협력을 바탕으로 안정적인 성장을 이어갈 계획이다.

최용석 기자 duck8@donga.com
