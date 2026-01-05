크래프트하인즈코리아, 신임 이영권 대표이사 공식 선임

크래프트하인즈코리아는 5일 이영권 신임 대표이사(Country Manager, Korea)를 선임했다고 밝혔다.
이영권 신임 대표이사는 20년 이상 국내외 소비재 업계에서 경험을 쌓아온 전문 경영인이다. BIC 프로덕트코리아(BIC Product Korea) 와 로투스베이커리즈코리아(Lotus Bakeries Korea)의 대표이사를 거쳐, 일신국제무역에서 최고운영책임자(Chief Operating Officer)로 재직하면서 리콜라(Ricola), 트와이닝(Twinings), 캠벨(Campbell‘s) 등 글로벌 브랜드의 국내 운영을 총괄했다.
앤더슨 카르네이로(Anderson Carneiro) 크래프트하인즈북동아시아 총괄 대표는 “이영권 대표이사는 한국 시장에 대한 깊은 이해와 검증된 리더십을 갖춘 인물”이라며 “그의 합류를 통해 크래프트하인즈코리아가 지속적인 성장을 이어갈 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.
한편, 크래프트하인즈코리아는 앞으로도 ’삶을 맛있게(Let’s Make Life Delicious)‘라는 글로벌 슬로건 아래 한국시장에서의 장기적인 사업 기반을 강화하고, 고객과 파트너사와의 협력을 바탕으로 안정적인 성장을 이어갈 계획이다.
