롯데, 희망나눔캠페인에 70억 성금 전달

  • 동아일보

  • 입력 2025년 12월 12일 15시 51분

롯데는 사회복지공동모금회의 ‘희망 2026 나눔 캠페인’에 이웃사랑 성금 70억 원을 전달했다고 12일 밝혔다. 이번 성금은 저소득층 생활 안정, 전 연령의 교육훈련 지원, 사회적 약자의 경제적 자립 등 복지 사각지대 지원에 사용될 예정이다. 롯데는 1999년부터 올해까지 27년간 총 1258억 원을 기탁했다. 롯데 관계자는 “고객에게 받은 사랑을 사회에 환원하기 위해 지속적으로 기부를 이어오고 있다”고 밝혔다.
이소정 기자 sojee@donga.com
