“100번 돌려봐도 새로운 걸 찾게 숨겨놨죠”

1주만에 226만 관객 ‘주토피아2’
제작 참여 이숙희-이현민-최영재씨
“인종-나이 달라도 공존 메시지 담겨”
“‘주토피아2’ 제작엔 700여 명이 참여했는데 인종과 나이, 성별이 다양했어요. 모니터링 때에도 여기서 웃으면 저쪽에서 안 웃고, 반응이 다 달랐습니다.”
디즈니 영화 ‘주토피아2’가 역대 애니메이션의 글로벌 개봉 첫 주 흥행 수익 1위(약 5억6000만 달러·약 8224억 원)를 기록했다. 주토피아2에 참여한 이숙희 세트 익스텐션 슈퍼바이저는 2일 화상 인터뷰에서 “다양한 사람들이 (제작진에) 공존한 건 영화 메시지와도 통한다”며 “그 덕에 많은 이들이 공감하는 작품이 된 것 같다”고 했다. 세트 익스텐션 슈퍼바이저(set extension supervisor)는 다양한 디지털 도구를 활용해 배경이나 환경을 제작해 스토리텔링 강화를 책임지는 역할이다.
주토피아2는 이 슈퍼바이저와 함께 애니메이터 이현민과 최영재 등 많은 한국인 스태프가 참여했다. 미국 캘리포니아주 디즈니 본사에서 근무하는 이들은 “미국에서 소수자인 한국인으로서 영화 주인공인 ‘주디’ 캐릭터에 누구보다 공감했다”고 입을 모았다. 주디는 나약할 것 같지만 경찰이 된 토끼 캐릭터. 이 슈퍼바이저는 “한인 여성으로서 부끄럽지 않게 해내야 한다는 부담감과 (잘하고 있다는) 자부심이 공존했다”고 했다.
지난달 26일 국내 개봉한 영화는 현재 관객 수 225만9000여 명을 기록하며 박스오피스 1위를 지키고 있다. 특히 작품 속 ‘살아 있는 듯한 캐릭터’가 화제가 되고 있다. 최 애니메이터는 “주디가 닉을 방문했을 때 현관에 기대어 대화하는 장면은 둘의 ‘케미’를 살리려 다이내믹한 신이 아님에도 4차례나 뒤엎고 새로 그렸다”고 전했다.
주토피아2엔 ‘라따뚜이’ 등 기존 디즈니 애니메이션을 오마주한 장면들을 곳곳에서 찾을 수 있다. 이 애니메이터는 “사람들이 100번을 보더라도 계속해서 새로운 걸 발견하길 바랐다”며 “디테일과 이스터에그(숨겨 둔 장치나 메시지)에 무척 신경 썼다”고 했다.
