[부고]이태훈 리앤모어그룹 대표이사 별세

이태훈 리앤모어그룹 대표이사 별세·문혜정 대한적십자사 회장 특보 남편상=11일 서울 신촌세브란스병원, 발인 14일 오전 6시 30분 02-2227-7500
