[부고]이태훈 리앤모어그룹 대표이사 별세
2025-10-11 15:51
2025년 10월 11일 15시 51분
이상헌 기자
이태훈 리앤모어그룹 대표이사 별세·문혜정 대한적십자사 회장 특보 남편상=11일 서울 신촌세브란스병원, 발인 14일 오전 6시 30분 02-2227-7500
이상헌 기자 dapaper@donga.com
