초등생이 노인 조롱뒤 “잡아봐라” 낄낄…“홍대서 문화충격”

고가의 패딩 점퍼를 입은 초등학생들이 노인을 조롱했다는 목격담이 전해져 공분을 사고 있다.
개그맨 김영민 씨는 지난 28일 자신의 인스타그램에 “오늘 홍대에서 겪은 문화 충격”이라며 고급 패딩을 입은 초등학생 여러 명이 연두색 배낭을 멘 노인을 놀리고 달아나는 모습을 목격했다고 전했다.
김 씨는 “한 아이가 노인을 조롱하고 도망가면 다른 아이들이 깔깔 웃으면서 ‘할아버지, 가서 잡으세요’라고 부추기는 장면이 매우 충격적이었다”며 “노인은 화가 많이 났지만 아이들의 걸음을 따라잡지 못했다”고 당시 상황을 설명했다.
그는 “흰 패딩을 입은 아이는 노인을 조롱하고 도망가는 놀이가 처음이 아닌 듯 했다”며 자신이 나서려는 순간 근처에 있던 20대 청년들이 아이들을 불러세워 꾸짖었다고 밝혔다.
김 씨가 올린 사진에는 고가의 패딩을 입은 초등학생 두 명이 청년들 앞에서 고개를 숙이고 서 있는 모습이 담겼다. 김 씨는 이후 경찰이 현장에 출동해 노인을 진정시키고 상황이 마무리됐다고 했다.
그는 “아이들의 부모가 아마 내 또래일 텐데, 평소 노인을 비하하는 표현을 자주 사용하는 내 또래 친구들이 떠올랐다”며 “대한민국은 한 세대의 온전한 희생으로 성장한 나라다. 그런 대한민국을 누리고 살면서 노인 비하를 하는 건 그 자체가 패륜”이라고 비판했다.
사연을 접한 누리꾼들은 “아이 인성은 결국 부모의 책임이다”, “돈으로 키워지면 저렇게 된다는게 두렵다”, “비싼 옷이 교육을 대신해주진 않는다”, “앞으로의 미래가 걱정된다” 등의 반응을 보였다.
