6월 손흥민 ‘라스트 댄스’ 9월 안세영의 ‘포효’…365일 스포츠 축제

2026년 병오년(丙午年)은 ‘스포츠의 해’다. 2월 밀라노-코르티나담페초 겨울올림픽을 시작으로 월드베이스볼클래식(WBC·3월), 북중미 월드컵(6월), 아이치-나고야 아시안게임(9월) 등 대형 국제 이벤트가 잇따라 열린다.
한국은 밀라노-코르티나담페초 올림픽에서 2018년 평창 대회(7위) 이후 8년 만에 ‘톱10’ 진입에 도전한다. ‘쇼트트랙 여왕’ 최민정은 세 대회 연속 금메달을, 스노보드 기대주 최가온과 이채운은 사상 첫 시상대를 노린다. 야구 대표팀이 최근 세 대회 연속 조별리그 탈락의 수모를 씻고 2009년 이후 17년 만에 WBC 4강에 진출할지도 관심사다.
북중미 월드컵에선 ‘영원한 캡틴’ 손흥민의 ‘라스트 댄스’가 펼쳐진다. ‘배드민턴 여제’ 안세영은 아이치-나고야 아시안게임에서 한국 단식 선수 첫 대회 2연패에 도전한다. ‘붉은 말’처럼 한 해를 내달릴 태극전사들의 일정 등을 정리했다.
이소연 기자 always99@donga.com
조영우 기자 jero@donga.com
