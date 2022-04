빌 게이츠 “팬데믹 또 올것… 글로벌예방팀 만들자”

새 저서 ‘다음 팬데믹을 방지할 방법’을 들고 있는 빌 게이츠 미국 마이크로소프트 창업주. 사진 출처 트위터

빌 게이츠 마이크로소프트 창업자(67)가 다음 달 3일 출간하는 책 ‘다음 팬데믹을 방지할 방법(How to Prevent The Next Pandemic)’에서 ‘글로벌 전염병 예방팀’ 설립 등 8가지 방안을 제안했다.26일(현지 시간) 영국 더타임스가 책 요약본을 입수해 보도한 내용에 따르면 게이츠는 “우리가 다음에 겪게 될 전염병은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)보다 전염성이 더 강하거나 치명률이 더 높을 수 있다”며 “최악의 경우에는 바이오테러리즘의 형태로 인간이 만들어 전파시킬 수도 있다”고 경고했다. 그러면서 “코로나19로 인해 우리가 겪었던 고통을 망각하기 전에 빨리 다음 전염병을 위한 대책을 마련해야 한다”고 강조했다.게이츠는 책에서 8가지의 예방책을 제안했다. 이 중 눈에 띄는 것은 연 10억 달러(약 1조2500억 원)를 투자해 글로벌 전염병 예방팀을 만들자는 것이다. ‘Germ(Global epidemic response and mobilisation)’이라는 팀 이름도 제시했다. 게이츠는 “전염병은 마치 불이 번지듯 한 지역에서 다른 곳으로 급격하게 번진다”며 “소방수가 불을 끄듯 체계적으로 대응하는 전문가 집단이 필요하다”고 설명했다.그는 전염병학, 유전학, 약물 및 백신 개발 등의 분야에서 3000명을 정직원으로 채용해 전염병 감시 및 경보, 정보 공유, 정책 권고 등의 역할을 맡아야 한다는 구체적인 구상도 내놓았다. 또 팀은 세계보건기구(WHO) 산하로 운영되며 다양한 지역의 구성원이 참여하는 탈(脫)중앙화 조직이 돼야 할 것이라고 밝혔다.게이츠는 팀 운영에 필요할 예산 10억 달러에 대해서는 “세계 연간 국방비 지출의 1000분의 1에 못 미치는 금액”이라며 “전염병이 전 세계에 미치는 수조 달러의 피해를 생각하면 저렴한 비용”이라고 했다. 그러면서 “코로나19가 터진 것은 똑똑한 사람이 부족해서가 아니라 그들의 능력을 최대로 발휘할 수 있는 환경과 시스템을 마련하지 않았기 때문”이라고 지적했다.게이츠는 그 외에도 △개별 국가가 7일 내 전염병을 감지 △(거리 두기 등 조치로) 환자를 즉각 보호할 방법 마련 △기존 치료제 활용 가능성 검토 △접근성 높은 백신 개발 △팬데믹 모의훈련 도입 △빈곤국 감염병 퇴치 △국가별 전염병 방지책 마련 등의 방안을 제시했다.김민 기자 kimmin@donga.com