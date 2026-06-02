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고양이 눈
[고양이 눈]한 뼘의 배려
동아일보
업데이트
2026-06-03 07:22
2026년 6월 3일 07시 22분
입력
2026-06-02 23:06
2026년 6월 2일 23시 06분
변영욱 기자
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가파른 계단의 각 단마다 콘크리트 블록이 놓여 있습니다. 덕분에 숨을 헉헉거리며 올라가지 않아도 되겠네요. 어르신과 아이들에게 든든한 발판이 될 듯합니다.
―서울 용산구 용산동2가에서
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