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고양이 눈
[고양이 눈]“같이 앉고 싶어요”
동아일보
업데이트
2026-06-02 03:51
2026년 6월 2일 03시 51분
입력
2026-06-01 23:00
2026년 6월 1일 23시 00분
양회성 기자
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벤치 사이를 뚫고 이름 모를 야생화가 얼굴을 내밀었습니다. 먼저 자리를 잡고 기다리는 작은 손님 같습니다. 괜스레 옆자리에 앉아 보고 싶네요.
―경기 고양시에서
고양이 눈
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양회성 기자 yohan@donga.com
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