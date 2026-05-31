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고양이 눈
[고양이 눈]여름은 독서의 계절?
동아일보
입력
2026-05-31 23:00
2026년 5월 31일 23시 00분
김재명 기자
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봄에 작별을 고해야 할 때가 왔습니다. 여름과 독서. 안 어울리는 조합 같지만, 여름은 ‘독서의 성수기’라고 하네요. 올여름 읽을 책 한번 골라 보시죠.
―경북 문경시에서
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김재명 기자 base@donga.com
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