[고양이 눈]여름은 독서의 계절?

  • 동아일보

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봄에 작별을 고해야 할 때가 왔습니다. 여름과 독서. 안 어울리는 조합 같지만, 여름은 ‘독서의 성수기’라고 하네요. 올여름 읽을 책 한번 골라 보시죠.

―경북 문경시에서

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김재명 기자 base@donga.com
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