[고양이 눈]풍선들의 쉼터

  • 동아일보

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색깔 풍선들이 나뭇가지에 걸려 있습니다. 고사리손들이 놓친 풍선이 하늘 여행을 하기 전 잠시 쉬어가는 곳인가 봅니다.

―서울 광진구 어린이대공원에서

#색깔 풍선#하늘 여행#서울 광진구#어린이대공원
송은석 기자 silverstone@donga.com
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