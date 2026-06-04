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고양이 눈
[고양이 눈]“들켰다!”
동아일보
입력
2026-06-04 23:03
2026년 6월 4일 23시 03분
신원건 기자
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“경고!” 벽에 붙은 단호한 한마디에 황급히 줄행랑을 칩니다. 얼마나 급했는지 머리가 두 개로 보일 정도입니다. 무슨 사연이 있는 걸까요?
―서울 성동구 성수동에서
고양이 눈
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신원건 기자 laputa@donga.com
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