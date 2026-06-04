[고양이 눈]“들켰다!”

  • 동아일보

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“경고!” 벽에 붙은 단호한 한마디에 황급히 줄행랑을 칩니다. 얼마나 급했는지 머리가 두 개로 보일 정도입니다. 무슨 사연이 있는 걸까요?

―서울 성동구 성수동에서
#고양이 눈#무서운경고#사연#서울 성동구 성수동
신원건 기자 laputa@donga.com
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