[고양이 눈]누굴 기다릴까요?

  • 동아일보

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손바닥만 한 작은 의자가 집 앞에 놓여 있습니다. 참새 한 마리 쉬어 가기 빠듯한 크기이지만, 누군가를 위해 내어놓는 마음만은 넉넉해 보입니다.

―서울 용산구 용산동2가에서

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변영욱 기자 cut@donga.com
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