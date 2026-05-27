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고양이 눈
[고양이 눈]누굴 기다릴까요?
동아일보
입력
2026-05-27 23:09
2026년 5월 27일 23시 09분
변영욱 기자
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손바닥만 한 작은 의자가 집 앞에 놓여 있습니다. 참새 한 마리 쉬어 가기 빠듯한 크기이지만, 누군가를 위해 내어놓는 마음만은 넉넉해 보입니다.
―서울 용산구 용산동2가에서
고양이 눈
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변영욱 기자 cut@donga.com
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