[고양이 눈]목련의 귀환

  • 동아일보

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누가 목련을 함부로 벤 걸까요? 놀라지 마세요. 드라마 촬영을 위해 잠시 세워둔 가짜 나무입니다. 화면에선 다시 목련꽃 만개한 봄 풍경으로 돌아올 거예요.

―서울 중구 한국프레스센터에서
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변영욱 기자 cut@donga.com
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