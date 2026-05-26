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고양이 눈
[고양이 눈]목련의 귀환
동아일보
입력
2026-05-26 23:00
2026년 5월 26일 23시 00분
변영욱 기자
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누가 목련을 함부로 벤 걸까요? 놀라지 마세요. 드라마 촬영을 위해 잠시 세워둔 가짜 나무입니다. 화면에선 다시 목련꽃 만개한 봄 풍경으로 돌아올 거예요.
―서울 중구 한국프레스센터에서
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#서울 중구
#봄 풍경
#한국프레스센터
#목련꽃
변영욱 기자 cut@donga.com
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