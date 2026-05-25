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고양이 눈
[고양이 눈]각자의 자리
동아일보
업데이트
2026-05-26 06:04
2026년 5월 26일 06시 04분
입력
2026-05-25 23:06
2026년 5월 25일 23시 06분
변영욱 기자
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각종 비닐봉지가 매대에 층층이 걸려 있습니다. 소재만 같을 뿐 저마다 이름과 크기, 쓰임이 다 다르다네요. 각자만의 자리가 따로 있는 법이니까요.
―서울 중구 방산시장에서
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#비닐봉지
#매대
#서울 중구
#방산시장
변영욱 기자 cut@donga.com
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