[고양이 눈]각자의 자리

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 25일 23시 06분

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각종 비닐봉지가 매대에 층층이 걸려 있습니다. 소재만 같을 뿐 저마다 이름과 크기, 쓰임이 다 다르다네요. 각자만의 자리가 따로 있는 법이니까요.

―서울 중구 방산시장에서

#비닐봉지#매대#서울 중구#방산시장
변영욱 기자 cut@donga.com 
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